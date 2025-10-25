Astro Tips: अगर व्यापार नहीं चल रहा, तो घर से निकलते वक्त करें ये आसान उपाय, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे

Astro Tips For Business: अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों का व्यापार दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के बाद अचानक रुक जाता है. ग्राहक कम आने लगते हैं, सौदे बिगड़ जाते हैं या फिर लगातार घाटा झेलना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये सब बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के संकेत माने जाते हैं. जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता या उन्नति से ईर्ष्या करता है, तो उसकी नकारात्मक तरंगें आपके कारोबार, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री को प्रभावित कर सकती हैं. अगर आप भी मेहनत के बावजूद व्यापार में मनचाही सफलता नहीं पा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. कुछ ज्योतिषीय और पारंपरिक उपाय आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन-से उपाय हैं, जिन्हें घर से निकलने से पहले या दुकान पर पहुंचकर करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और व्यापार में तरक्की मिलती है.

घर के मुख्य द्वार पर रखें पानी का बर्तन

यह सबसे आसान और प्रभावी उपायों में से एक है. हर सुबह जब घर का कोई सदस्य व्यापार स्थल या ऑफिस के लिए निकलने वाला हो, तो मुख्य दरवाजे के बाहर एक बर्तन में पानी भरकर रख दें. ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि पानी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है. जैसे ही व्यक्ति बाहर जाए, उस पानी को घर से दूर किसी पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर फेंक दें. ऐसा करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और घर के साथ-साथ व्यापार स्थल भी सुरक्षित रहता है.

दुकान या ऑफिस में जलाएं कपूर और लौंग

व्यापार स्थल पर पहुंचते ही एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय करें- एक कटोरी में कपूर का टुकड़ा और नौ लौंग रखकर जलाएं. इसका धुआं पूरे परिसर में फैलने दें. कपूर वातावरण को शुद्ध करता है, जबकि लौंग नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है. यह धुआं पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है, जिससे ग्राहकों का रुझान बढ़ता है और व्यापार में मुनाफा मिलता है.

अन्य प्रभावी ज्योतिषीय उपाय

दुकान या ऑफिस के दरवाजे पर नींबू, साबुत लाल मिर्च और नमक की माला टांगें. इसके सूख जाने पर नई माला लगा दें. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है.

घर से निकलने से पहले या दुकान पर स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी को नकारात्मक शक्तियों का विनाशक माना गया है.

दुकान या गल्ले के पास काले धागे में सात लौंग बांधकर लटकाएं. यह ताबीज की तरह बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करता है.

नजर उतारने होगी व्यापार में तरक्की

ज्योतिष के अनुसार, जब बुरी नजर दूर होती है, तो व्यवसाय में नई ऊर्जा और उन्नति की राह आसान होती है. घर से निकलते समय पानी का बर्तन रखना और दुकान पर कपूर-लौंग का धुआं करना, दोनों ही उपाय आपके व्यापार को बुरी नजर से बचाकर स्थिरता और समृद्धि प्रदान करते हैं.

