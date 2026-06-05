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Sindoor Astro Tips: अलग-अलग उंगलियों से मांग में सिंदूर लगाने का क्या है महत्व, ज्योतिष के नजरिए से जानिए

Sindoor Astro Tips: ज्योतिष में लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. शास्त्रों में अलग-अलग उंगलियों से सिंदूर लगाने का विशेष महत्व बताया गया है. चलिए, जानते हैं कि अलग-अलग उंगलियों से सिंदूर लगाने क्या फायदे हैं और महिलाओं को किस उंगली से मांग भरना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:26 PM IST
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Sindoor Astro Tips: अलग-अलग उंगलियों से मांग में सिंदूर लगाने का क्या है महत्व, ज्योतिष के नजरिए से जानिए

Astro Tips for Vermilion Sindoor: हिंदू धर्म में सिंदूर को शक्ति और ऊर्जा कारक माना गया है. महिलाओं के लिए सिंदूर उनके अखंड सौभाग्य का प्रतीक है. वही वजह है कि सनातन परंपरा के अनुसार वैवाहिक जीवन में आने के बाद महिलाएं नियमित रूप से मांग में सिंदूर लगाती हैं. यह सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ज्योतिष में इस रंग का ग्रहों की ऊर्जा से खास कनेक्शन बताया गया है. प्रत्येक ग्रह का खास रंग होता है, जिससे उसकी ऊर्जा जुड़ी होती है. आइए, ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से समझते हैं कि अलग-अलग उंगलियों से सिंदूर लगाने का क्या ज्योतिषीय महत्व है.

क्यों लगाते हैं अलग-अलग उंगलियों से सिंदूर

अंगूठा- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंगूठ पर सबसे अधिक प्रभाव शुक्र ग्रह का होता है. आमतौर पर इस उंगली से सिंदूर नहीं लगाया जाता. हालांकि, कुछ तांत्रिक और धार्मिक कार्यों में इस उंगली से सिंदूर लगाया जाता है. महिलाएं इस उंगली से मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं.

तर्जनी उंगली- अंगूठे के ठीक बाद वाली उंगली को तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) कहा जाता है. यह उंगली से बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा जुड़ी होती है. इस उंगली से सिंदूर लगाने से ज्ञान में वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है. ज्योतिष, शास्त्र के मुताबिक, तर्जनी उंगली से सिंदूर लगाने पर विचारों में स्पष्टता आती है. हालांकि, कुछ धार्मिक कार्यों में सिंदूर लगाने के लिए इस उंगली का इस्तेमाल कम ही किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस उंगली से अहंकार और अधिकार को भी दर्शाया जाता है. 

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मध्यमा (बीच वाली उंगली)- यह उंगली शनि की ऊर्जा से जुड़ी होती है. ज्योतिष में शनि को कर्म और अनुशासन का कारक माना गया है. हालांकि, अधिकांश धार्मिक अनुष्ठानों में इस उंगली से सिंदूर नहीं लगाया जाता. इससे निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है. 

अनामिका उंगली (रिंग फिंगर)- अनामिका उंगली से सिंदूर लगाना सबसे शुभ माना गया है. इस उंगली से सूर्य ग्रह की ऊर्जा जुड़ी होती है. इसलिए इससे सिंदूर लगाने पर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहता है. इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में आपसी प्यार औ समृद्धि बनी रहती है. महिलाएं इसी उंगली से मांग में सिंदूर लगाती हैं ताकि उनका दांपत्य जीवन समृद्ध और खुशहाल रहे. 

कनिष्टिका (सबसे छोटी उंगली)- कनिष्टिका उंगली बुध ग्रह की ऊर्जा से जुड़ी होती है. सबसे छोटी उंगली से सिंदूर लगाने पर भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं. साथ ही, मानसिक शांति मिलती है. आमतौर पर सिंदूर लगाने के लिए इस उंगली का इस्तेमाल कम ही किया जाता है. 

मांग में किस उंगली से लगाना चाहिए सिंदूर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महिलाएं यदि अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) से नियमित तौर पर मांग भरती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पति की उम्र बढ़ती है. 

यह भी पढ़ें: ये छोटे-छोटे ऐस्ट्रो टिप्स जगा देंगे सोई किस्मत, घर में बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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