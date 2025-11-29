Advertisement
Astro Tips: पर्स में रखी ये चीजें बनती हैं बदकिस्मती का कारण, लक्ष्मी नाराज होकर छोड़ देती हैं साथ

Astro Tips for Purse: ज्योतिष शास्त्र में पर्स यानी वॉलेट को लेकर भी खास नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि पर्स में किन चीजों को रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर साथ छोड़ देती हैं.

 

Nov 29, 2025, 02:56 PM IST
Astro Tips: हम अपने पर्स को सिर्फ धन रखने का साधन नहीं मानते, बल्कि इसमें पहचान पत्र, बैंक कार्ड, रसीदें और कई छोटे जरूरी दस्तावेज भी रखते हैं. रोजमर्रा के जीवन में इसकी भूमिका बेहद अहम होती हैय वास्तु शास्त्र में भी पर्स का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि अगर पर्स में गलत वस्तुएं रखी हों, तो मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पर्स में कौन-सी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए. आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि आखिर पर्स में किन चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए.

फटे नोट और खराब सिक्के 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में फटे, गंदे या खराब हालत वाले नोट रखना अशुभ माना जाता है. ऐसे नोट धन की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं. अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो पर्स में साफ-सुथरे और ठीक अवस्था वाले नोट ही रखें. फटे नोट रखने की आदत आर्थिक रुकावटों और धन हानि का कारण बन सकती है.

पुराने बिल और कागज 

अक्सर लोग बिना सोचे-समझे पुराने बिल, छोटी रसीदें और अनावश्यक कागज पर्स में भर लेते हैं. इससे पर्स भारी भी हो जाता है और अस्त-व्यस्त भी. वास्तु शास्त्र के मुताबिक यह आदत पैसे के प्रवाह में बाधा पैदा करती है और लक्ष्मी कृपा को कम करती है. इसलिए समय-समय पर पर्स को साफ करना और बेकार कागजात निकाल देना बेहद जरूरी है.

नुकीली या टूटी वस्तुएं 

पर्स में चाबियां, टूटा पेन या कोई भी नुकीली या क्षतिग्रस्त वस्तु रखना भी शुभ नहीं माना जाता. ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिससे धन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है. पर्स को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें, ताकि धन का प्रवाह बाधित न हो.

भगवान की तस्वीर रखने से बचें

कई लोग आस्था के कारण पर्स में भगवान की तस्वीरें रख लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता. पर्स एक ऐसी वस्तु है जिसे बार-बार हाथों से छुआ जाता है और जिसमें निरंतर पैसे आते-जाते रहते हैं. इस वजह से पर्स में रखी गई तस्वीरों का सम्मान उतनी तरह नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए. इसलिए बेहतर है कि भगवान की तस्वीरें पूजा स्थान पर ही रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

