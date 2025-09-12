Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!
Advertisement
trendingNow12919265
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!

Leftover Food Astro Tips: हम सबको चाहिए कि अन्न को केवल पेट भरने का साधन न मानें, बल्कि इसे ईश्वर का प्रसाद और परिश्रम का फल समझकर ग्रहण करें। जब हम भोजन का सम्मान करेंगे, तभी हमारे जीवन में संतोष, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहेगी।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips
Astro Tips

Astro Tips For Food: भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे प्रसाद और देवत्व का प्रतीक समझा जाता है। हमारे शास्त्रों में अन्न को ‘ब्रह्म’ कहा गया है, और देवी अन्नपूर्णा को भोजन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि भोजन करते समय विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना जरूरी बताया गया है।

देवी अन्नपूर्णा हो जाती हैं रुष्ट
ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति थाली में जूठा छोड़ देता है या भोजन का अपमान करता है, तो इससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इसका असर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गंभीर माना गया है। आइए जानते हैं क्यों थाली में जूठा छोड़ना पाप समझा जाता है और इसके धार्मिक, सामाजिक व व्यावहारिक दुष्प्रभाव क्या हैं।

देवी अन्नपूर्णा का महत्व
हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा को अन्न की दात्री कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में माता अन्नपूर्णा स्वयं निवास करती हैं और वे ही संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न उपलब्ध कराती हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

एक कथा के अनुसार, जब संसार में भुखमरी का संकट आया तो स्वयं माता अन्नपूर्णा ने काशी में रसोई लगाई और सभी को भोजन कराया। तभी से उन्हें जीवनदायिनी और करुणामयी माता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए भोजन को व्यर्थ करना या थाली में जूठा छोड़ देना, सीधा-सीधा देवी अन्नपूर्णा के प्रति अकृतज्ञता माना जाता है।

धार्मिक दृष्टि से दुष्प्रभाव
अन्न का अपमान पाप है – शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का एक-एक दाना लक्ष्मी का स्वरूप है। थाली में अन्न छोड़ना उसे अपवित्र करना और अपमानित करना है।

देवी अन्नपूर्णा का क्रोध – मान्यता है कि जो व्यक्ति बार-बार थाली में जूठा छोड़ता है, उस पर देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न नहीं होतीं। इसके फलस्वरूप घर में दरिद्रता या आर्थिक तंगी आ सकती है।

पितरों की नाराज़गी – हिंदू परंपराओं में भोजन को पितरों के लिए भी अर्पित किया जाता है। भोजन का अपमान करना पितरों का अपमान समझा जाता है, जिससे पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति बढ़ सकती है।

संसार में भुखमरी का बढ़ना – एक विश्वास यह भी है कि अन्न का अपमान करने से वैश्विक स्तर पर अनाज की कमी और भुखमरी बढ़ती है, क्योंकि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्प्रभाव
संस्कारों की कमी – थाली में जूठा छोड़ना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को भोजन और श्रम का मूल्य समझ में नहीं आ रहा। यह बच्चों और समाज में गलत संदेश फैलाता है।
भोजन बनाने वाले का अपमान – चाहे घर में माँ ने भोजन बनाया हो या होटल में रसोइया, थाली में जूठा छोड़ना उनके परिश्रम को व्यर्थ करना है।
सामाजिक असमानता की अनदेखी – आज भी समाज में लाखों लोग दो वक्त की रोटी को तरसते हैं। ऐसे में भोजन की बर्बादी अमीर-गरीब की खाई को और गहरा करती है।
भविष्य की पीढ़ियों पर असर – जब बच्चे देखते हैं कि बड़े लोग खाना छोड़ देते हैं, तो वे भी इसे सामान्य मान लेते हैं। धीरे-धीरे यह आदत उनकी जीवनशैली में शामिल हो जाती है।

स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण
अत्यधिक भोजन से परहेज – जो लोग आवश्यकता से अधिक भोजन थाली में परोस लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, उन्हें पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
संयम की शिक्षा – थाली में उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो। यह अभ्यास शरीर और मन दोनों में संतुलन बनाए रखता है।
स्वच्छता का प्रश्न – जूठा भोजन फेंकने से घर में कीड़े-मकौड़े और गंदगी फैल सकती है, जिससे संक्रमण और बीमारियाँ बढ़ने की आशंका रहती है।
पर्यावरण पर दबाव – फेंका गया भोजन कचरे में जाकर ग्रीनहाउस गैसें पैदा करता है। यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

धार्मिक शास्त्रों के उद्धरण
मनुस्मृति में कहा गया है – “अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।” अर्थात् अन्न स्वयं ब्रह्म है।
महाभारत में उल्लेख है कि भोजन का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट जीवन नहीं जी सकता।

संत कबीर ने भी कहा था –
“अन्न बिना जीवन नहीं, अन्न का कर सम्मान।”

क्या करना चाहिए?
भोजन उतना ही लें जितना आवश्यक हो।
बच्चों को शुरू से सिखाएँ कि अन्न का अपमान न करें।
यदि भोजन बच जाए तो जरूरतमंदों को दें।
भोजन से पहले कृतज्ञता प्रकट करें – यह भाव रखकर कि यह देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है।
भोजन की योजना बनाएँ – घर, शादी या किसी समारोह में भोजन की मात्रा को ध्यान में रखकर ऑर्डर करें, ताकि बर्बादी न हो।

निष्कर्ष
थाली में जूठा छोड़ना केवल एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से गंभीर परिणाम लेकर आ सकती है। देवी अन्नपूर्णा का क्रोध दरअसल हमें यह संदेश देता है कि अन्न का सम्मान करना ही समृद्धि और सुख-शांति का मार्ग है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Astrology: किन 3 राशि के जातक बनते हैं बेहतरीन लव पार्टनर, प्यार के रिश्ते को देते हैं शादी का मुकाम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;