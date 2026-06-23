Green Kalawa Benefits: क्या आप जानते हैं कि कलावा केवल लाल और पीले रंग का नहीं होता है बल्कि कई बार विशेष परिस्थितियों में हरा कलावा भी कलाई पर बांधी जाती है. यह हरा कलावा ज्योतिषीय सलाह पर पूरे विधि-विधान के साथ और नियम से कलाई पर बांधा जाता है. इस हरे कलावे को बांधाने से बहुत से फायदे होते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में हरे कलावे को बहुत विशेष माना जाता है जिसे बुध ग्रह से जोड़ा जाता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि हरा कलावा बांधने के क्या फायदे हैं, इसे बांधने के नियम क्या हैं?
मान्यता अनुसार हरे रंग का कलावा बांधने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है और संचार कौशल बेहतर होता है. व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है. कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है जिससे बिजनेस और करियर में व्यक्ति अच्छा मुकाम हासिल करता है.
हरा कलावा ओवरथिंक करने वाले लोगों के लिए चमत्कारिक लाभ देता है. इसे कलाई पर बांधने से बेवजह सोचने की आदत पर व्यक्ति काबू पा सकता है. मन सही से फोकस करता है जिससे व्यक्ति अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाता है. वहीं, फोकस बढ़ने से छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन और अच्छा होता है. मन शांत होता है तनाव दूर होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति हरा कलावा अपने हाथ पर बाधकर बिजनेस या नौकरी संबंधी कार्यों को करे तो तरक्की तेजी से होती है और नए-नए अवसर हाथ लगते हैं. सोच साफ होती है और जिंदगी जीने में आसानी आती है.
हरा कलावा पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन बुध ग्रह और गणेश जी को समर्पित दिन बुधवार है. इस दिन सुबह उठें और स्नान आदि कर गणेश जी की पूजा करें और फिर भगवान का ध्यान कर इसे अपने हाथों पर बांधें.
कलावा को 3 गांठ से बांधे. पुरुष दाएं और महिलाएं बाएं हाथ में कलावे को बांधें. कलावा अगर सही नियम के साथ बांधें तो जिंदगी में सकारात्मकता आती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)