Hindi Newsधर्मAstro Tips: इस विधि से करें गुड़हल के पेड़ की पूजा, घर में फैलेगी समृद्धि और सकारात्मकता!

Astro Tips: इस विधि से करें गुड़हल के पेड़ की पूजा, घर में फैलेगी समृद्धि और सकारात्मकता!

gudhal tree puja vidhi for prosperity: हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि गुड़हल के पेड़ की कैसे पूजा की जाती है, इसके लिए पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:21 PM IST
Astro Tips Hibiscus tree Puja
Hibiscus tree puja vidhi for prosperity: हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा करने की परंपरा पुरानी है. इसी तरह गुड़हल के पेड़ को अति पवित्र माना जाता है. गुड़हल के पेड़ की पूजा करना अति उत्तम फलदायी माना गया है. देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को  गुड़हल का फूल अति प्रिय है. ऐसे में जब गुड़हल के पैड़ की पूजा की जाती है तो एक साथ शिव जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ति करती है. व्यक्ति को ग्रह दोष भी दूर होते हैं.जिस घर के लोग गुड़हल के पेड़ की पूजा विधि विधान से करते हैं उस घर का वास्तु अच्छा रहता है. गुड़हल के फूलों का पूजा में उपयोग करना, आरती या अनुष्ठान में रखना घर में सकारात्मकता का संचार करता है. आइए जानें गुड़हल का पेड़ की पूजा की विधि और पूजन सामग्री. 

गुड़हल के पेड़ की पूजा के लिए सामग्री (Hibiscus tree Pujan Samagri)
गुड़हल के पेड़, लाल फूल
जल, दीपक
धूप, रोली
चावल, फल
मिठाई, काले तिल

गुड़हल के पेड़ की पूजा कैसे करें? (Hibiscus tree Puja Vidhi)
बुधवार या शुक्रवार के दिन गुड़हल के पेड़ की पूजा करना उत्तम होता है.
गुड़हल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और लाल फूल चढ़ाएं.
गुड़हल के पेड़ की आरती धूप जलाकर करें. रोली और चावल अक्षत अर्पित करें.
भोग के रूप में पेड़ के जड़ में फल और मिठाई चढ़ाएं.
 11 बार गुड़हल के पेड़ की परिक्रमा करें.

गुड़हल के पेड़ का पूजा से लाभ (Hibiscus tree Puja Benefits)
गुड़हल के पेड़ की पूजा जिस घर में की जाती है वहां के लोगों के ग्रह दोष खत्म होने लगते हैं. 
गुड़हल के पेड़ की पूजा करने से जीवन से धन की कमी दूर होती है और घर में धान्य वृद्धि होती है.
गुड़हल के पेड़ की पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
गुड़हल के पेड़ की पूजा करने से शरीर से रोग दूर होते हैं.
गुड़हल के पेड़ की पूजा करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

