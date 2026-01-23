Astro Tips: तुलसी के पौधे में अचानक दिखने लगे ये संकेत, तो बर्बादी से पहले हो जाएं सतर्क!

Tulsi Astro Tips: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. तुलसी देवी की पूजा जिस घर में की जाती है वहां धन की कभी कमी नहीं होती है. वास्तु शास्त्र से लेकर ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व बताया गया है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर तुलसी का पौधा ऐसा कौन सा संकेत देता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि घर को कोई बड़ी परेशानी घेरने वाली है या आर्थिक तंगी बढ़ सकती है.

तुलसी के पौधे का अचानक सूखना

घर पर तुलसी का पौधा अगर अचानक सूखने लगे तो इसे अति अशुभ माना जाता है. जीवन में आने वाली धन की तंगी का यह संकेत देता है. अगर बार बार तुलसी सूख रही है तो इसे अनदेखा न करें. नौकरी से लेकर बिजनेस से जुड़ा कोई भी निर्णय संभलकर लें.

तुलसी के पौधे का रंग बदलना

तुलसी के पौधे का रंग अगर बदलने लगे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है. घर पर नकारात्मकता बढ़ सकता है और घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं.

तुलसी के पौधे का उखड़ जाना

मान्यता है कि घर पर मौजूद तुलसी का पौधा अगर किसी तरह अचानक ही उखड़ जाए या जड़ में कीड़ा पड़ने लगे या पौधे की पत्तियां झड़कर गिरने लगे तो इसे बहुत बुरा संकेत माना जाता है. बीमारियां घर को घेरने लगती है. घर में कलह बढ़ सकती है और कोई अनहोनी हो सकती है तो इसके लिए सतर्क रहें.

तुलसी के उपाय

घर में तुलसी का पौधा है तो घर में और तुलसी के पौधे के सामने सुबह शाम एक दीया जलाएं. घर में पूजा-पाठ करें. साफ-सफाई रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

