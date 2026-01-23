Advertisement
trendingNow13084095
Hindi Newsधर्मAstro Tips: तुलसी के पौधे में अचानक दिखने लगे ये संकेत, तो बर्बादी से पहले हो जाएं सतर्क!

Astro Tips: तुलसी के पौधे में अचानक दिखने लगे ये संकेत, तो बर्बादी से पहले हो जाएं सतर्क!

Tulsi Astro Tips: अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको कुछ संकेतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और जीवन में अचानक आने वाले बुरे बदलाव से खुद को बचाया जा सके.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro tips for tulsi plant
Astro tips for tulsi plant

Tulsi Astro Tips: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. तुलसी देवी की पूजा जिस घर में की जाती है वहां धन की कभी कमी नहीं होती है. वास्तु शास्त्र से लेकर ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व बताया गया है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर तुलसी का पौधा ऐसा कौन सा संकेत देता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि घर को कोई बड़ी परेशानी घेरने वाली है या आर्थिक तंगी बढ़ सकती है.

तुलसी के पौधे का अचानक सूखना
घर पर तुलसी का पौधा अगर अचानक सूखने लगे तो इसे अति अशुभ माना जाता है. जीवन में आने वाली धन की तंगी का यह संकेत देता है. अगर बार बार तुलसी सूख रही है तो इसे अनदेखा न करें. नौकरी से लेकर बिजनेस से जुड़ा कोई भी निर्णय संभलकर लें.

तुलसी के पौधे का रंग बदलना
तुलसी के पौधे का रंग अगर बदलने लगे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है. घर पर नकारात्मकता बढ़ सकता है और घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी के पौधे का उखड़ जाना
मान्यता है कि घर पर मौजूद तुलसी का पौधा अगर किसी तरह अचानक ही उखड़ जाए या जड़ में कीड़ा पड़ने लगे या पौधे की पत्तियां झड़कर गिरने लगे तो इसे बहुत बुरा संकेत माना जाता है. बीमारियां घर को घेरने लगती है. घर में कलह बढ़ सकती है और कोई अनहोनी हो सकती है तो इसके लिए सतर्क रहें.

तुलसी के उपाय
घर में तुलसी का पौधा है तो घर में और तुलसी के पौधे के सामने सुबह शाम एक दीया जलाएं. घर में पूजा-पाठ करें. साफ-सफाई रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- श्री शनैश्चर सहस्रनामावली का पाठ कर पाएं शनिदेव की कृपा, क्रूर दृष्टि से होगी रक्षा!

और पढ़ें- चुनौती बन गए थे 3 भाई तब महादेव को लेना पड़ा त्रिपुरांतक अवतार, अभिजित नक्षत्र और अमोघ बाण से कथा का है गहरा संबंध!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग