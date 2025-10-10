Advertisement
Astro Tips: नदी में धन बहाने जैसा है शनिवार को नाखून काटना, मां लक्ष्मी घर से रूठ कर गईं तो नहीं लौटेंगी!

Astro Tips For cutting nails on Saturday: नाखून काटने को लेकर नियम, परंपरा और मान्यताएं हैं. इसे लेकर कई नियम दिन तिथि और समय से भी जुड़े हैं. जैसे कि किसी कब नाखून काटें और कब नाखून न काटें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:35 PM IST
Nail Cutting Astro Tips
Nail Cutting Astro Tips

Nail Cutting on Saturday Astro Rules: हिंदू धर्म और ज्योतिष में दैनिक कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जैसे बाल कब धोएं और नाखून कब काटें. खास कर शनिवार को लेकर लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं. यहां तक नाखून को लेकर कई मान्यताएं भी हैं. तय तिथि, समय या दिन पर नाखून काटने को लेकर कई नियम बताए जाते हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि किस दिन नाखून न काटें और कौन से दिन नाखून काटने की मनाही हीं होती है. खास कर शनिवार को नाखून काटने के नियम को हम विस्तार से जानेंगे.

नाखून काटने को लेकर शनिवार के दिन का नियम
शनिवार के दिन अगर आपको नाखून काटने की आदत है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि शनिवार को नाखून काटने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थति खराब होती है और जातक को अनेक तरह के शारीरिक कष्ट घेर लेते हैं. शनिवार का दिन न्याय और कर्मफल के कारक शनिदेव को समर्पित है. ऐसे में जब शनिवार को नाखून काटा जाता है तो शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ने लगता है और जातक पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि भी पड़ती है जिससे जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ने लगती है. यहां तक की शनिवार को जिस घर के लोग नाखून काटते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और लोटकर नहीं आती हैं. ऐसे में शनि दोष से बचने के लिए जरूरी है कि शनिवार को नाखून काटने से बचें.

कौन से दिन नाखून न काटें
रविवार का सूर्य देव का है तो इस दिन भूलकर भी नाखून न काटें, कुंडली में सूर्य कमजोर होगां जिससे आपकी बदनामी हो सकती है.
सोमवार का दिन चंद्र देव का है, इस दिन नाखून न काटें, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं.
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव का है. इस दिन नाखून काटना शारीरिक कष्ट दे सकता है.
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का है, इस दिन नाखून काटने से आपका ज्ञान कम हो सकता है और भाग्य खराब हो सकता है.

कौन से दिन नाखून काटें
बुधवार के दिन नाखून काटना शुभ माना गया है.
शुक्रवार के दिन नाखून काटना शुभ माना गया है. 

समय के अनुसार नियम
सूर्यास्त के बाद नाखून न काटें, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है.

इन त्योहार और तिथियों पर ना काटें
अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर नाखून न काटें. 
बिस्तर पर नाखून न काटें. धन की हानि हो सकती है.

कुछ पवित्र तिथियों पर नाखून न काटें जैसे- 
एकादशी, गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि और अन्य त्योहारों और शुभ तिथियों पर नाखून न काटें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

