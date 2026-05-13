बार-बार पूजा संबंधी चीजों का टूटना शुभ या अशुभ? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा तो इसके पीछे का रहस्य जान लें

Puja Path Astro Tips: पूजा-पाठ से संबंधित हर एक वस्तु का बड़ा महत्व है. ये चीजें अगर गलती से भी टूट जाएं तो मन में एक डर बैठ जाता है कि ऐसा होने के पीछे कुछ बुरा घटित होने का संकेत तो नहीं मिल रहा है. कुछ अशुभ होने की आशंका से बुरे-बुरे ख्याल आने लगते हैं. ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि अगर पूजा से जुड़ी वस्तुएं टूटने लगे तो इसके पीते का संकेत या रहस्य क्या है. ताकि इस बारे में जानकर मन से हर तरह के डर को आप निकाल दें.

पूजा में रखा शंख

पूजा में रखा जाने वाला शंख अति पवित्र माना गया है जिसे केवल पूजा के समय ही बजाया जाता है. अगर यही शंख टूट जाए तो मन में डर आ जाता है कि अब कुछ बुरा तो नहीं होगा. लेकिन शास्त्र के अनुसार शंख का टूटना शुभ होता है. शंख घर में होता है तो सकारात्मकता का संचार होता रहता है. यही शंख टूटकर संकेत देता है कि कोई बुरी बला या नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो चुका है. कोई अशुभ घटना टल चुकी है.

भगवान की फोटो का टूटना

भगवान की फोटो टूटने के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन फोटो के टूटने के पीछे कोई गहरा संकेत भी हो सकता है. भगवान की फोटो का टूटना अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत देता है. ऐसा आपको सतर्क करता है कि भविष्य के लिए आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए. ताकि कोई अनुचित या अशुभ घटना होतो उसे अपनी सूझबूझ से आप टाल सके. फोटो टूटना इस बात का भी संकेत देता है कि आपको अपने किए किसी कार्य को लेकर फिर विचार करना चाहिए कहीं उसके कोई बुरे परिणाम तो प्राप्त नहीं होने वाले.

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पूजा का दीपक का टूटना

अगर पूजा का दीपक टूट जाए तो यह शास्त्र के अनुसार गहरा संकेत देता है. दीपक का टूटना बस इस बात का संकेत देता है कि आपकी पूजा में किसी प्रकार की कमी, त्रुटी या अशुद्धि है. ऐसे में आपको बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा भोग आदि अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नियम का पूरी तरह से पालन हो सके. किसी तरह की अशुद्धता न बरती जाए. डरने से अच्छा होगा कि आप अपनी पूजा करने के तरीके की जांच करें.

पूजा यंत्र का टूटना

पूजा यंत्र अगर टूट जाएं तो घबराएं नहीं क्योंकि ऐसा होना आपके तनाव ग्रस्त होने को दर्शाता है. कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक सोच से आप ग्रसित हैं, ऐसा भी हो सकता है. पूजा यंत्र का टूटना यह भी बताता है कि आपने कोई अनुचित मनोकामना के साथ यंत्र को घर रखा है या उसकी पूजा कर रहे हैं. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आपका ख्या सोच रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं. ऐसा करना सही है या गलत इसका ध्यान रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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