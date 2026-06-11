/कौन हैं मां धनलक्ष्मी जिनका देवराज इंद्र और कुबेर देव से है गहरा संबंध, इन उपायों से करें माता को प्रसन्न, भर जाएगी खाली तिजोरी!

लक्ष्मी जी धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी है जिसके 8 अवतारों के बारे में शास्त्रों में चर्चा मिलती है. माता लक्ष्मी जगत पालक भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में वास करती हैं. माता लक्ष्मी के 8 अवतारों में से एक हैं मां धनलक्ष्मी जिसका देवराज इंद्र और कुबेर देव से गहरा संबंध बताया जाता है. मां धन लक्ष्मी के कुछ अचूक उपाय करें तो माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से दूर करती हैं.