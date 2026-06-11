/कौन हैं मां धनलक्ष्मी जिनका देवराज इंद्र और कुबेर देव से है गहरा संबंध, इन उपायों से करें माता को प्रसन्न, भर जाएगी खाली तिजोरी!

Dhanlakshmi Ke Totke: मां धनलक्ष्मी कौन हैं जिनका देवराज इंद्र और कुबेर देव से गहरा संबंध है और किन उपायों को करके माता को प्रसन्न किया जा सकता है. आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानें.
लक्ष्मी जी धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी है जिसके 8 अवतारों के बारे में शास्त्रों में चर्चा मिलती है. माता लक्ष्मी जगत पालक भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में वास करती हैं. माता लक्ष्मी के 8 अवतारों में से एक हैं मां धनलक्ष्मी जिसका देवराज इंद्र और कुबेर देव से गहरा संबंध बताया जाता है. मां धन लक्ष्मी के कुछ अचूक उपाय करें तो माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से दूर करती हैं.
माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिन्हें माता अष्टलक्ष्मी कहा जाता है. इन्हीं में से एक मां धनलक्ष्मी का स्वरूप है. आइए जानें अष्टलक्ष्मी के नाम जाने व देवी धनलक्ष्मी के बारे में विस्तार से जानकारियां हालिस करें.
'आदिलक्ष्मी'
'धनलक्ष्मी'
'धान्यलक्ष्मी'
'गजलक्ष्मी'
'संतानलक्ष्मी'
'वीरलक्ष्मी'
'विजयलक्ष्मी'
'विद्यालक्ष्मी'
धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने एक बार कुबेर देव से उधार में धन लिया और बाद में चूका नहीं पाए. तब देवी लक्ष्मी ने धन देकर विष्णुजी के उपार लगी उधारी को चुकाया. तब से देवी लक्ष्मी को धनलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाने लगा.
देवी लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र से और संसार के समस्त धन-वैभव के रक्षक कुबेर देव से है. इन दोनों को अकूत धन और वैभव देवी धनलक्ष्मी ने ही दिया है. देवी धनलक्ष्मी कमलवन में वास करती है और कमल पर विराजमान होती है. माता के हाथ में भी कमल है.
देवी लक्ष्मी के मां धनलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक समस्याओं के साथ ही जीवन की दरिद्रता दूर होती है.
देवी धनलक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की जाए तो ऐसे घर में धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती है और तेजी से बरकत होती हैं.
धनलक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती हैं वहां खर्चे कम से कम होते हैं और आर्थिक परेशानियों दूर होती हैं.
मां धनलक्ष्मी की ऐसी तस्वीर की पूजा करें जिसमें एक ओर श्रीगणेश, बीच में हाथों से धन बरसाती हुईं मां धनलक्ष्मी और दूसरी ओर मां सरस्वती हों. ऐसा चित्र घर में लगाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है.
घर में ऐसा चित्र न लगाएं जिसमें मां धनलक्ष्मी के पैर दिखते हों, नहीं को मां धनलक्ष्मी ज्यादा समय तक घर में नहीं टिकेंगी. हमेशा बैठी हुई मां धनलक्ष्मी की पूजा करना उत्तम माना गया है.
शुक्रवार के दिन माता धन लक्ष्मी की विशेष पूजा-उपासना करें. इस दिन माता को भोग में खीर अर्पित करें और लाल गुलाब चढ़ाएं. बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाएगा.
तिजोरी का धन बढ़ाना है और धन को स्थिर करना है तो एक उपाय करें. शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में थोड़े से चावल और हल्दी की गांठ रखकर उसकी पोटली बना लें और उसे धन वाली जगह पर या तिजोरी में रख दें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)