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Hindi Newsधर्मGold Astro Tips: शुरू होने वाले हैं शादियों के मुहूर्त, नोट करें सोना खरीदने के लिए शुभ दिन, गलत समय पर लिया तो लुट जाएगा सुख!

Gold Astro Tips: शुरू होने वाले हैं शादियों के मुहूर्त, नोट करें सोना खरीदने के लिए शुभ दिन, गलत समय पर लिया तो लुट जाएगा सुख!

Auspicious Day To Buy Gold: लोग बिना सोचे-समझे ही किसी भी दिन सोने के गहने खरीदने के लिए निकल जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि गलत दिन पर सोना खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. इसे लेख में जानेंगे कि सोना खरीदने के लिए सप्ताह के कौन से दिन शुभ और अशुभ होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:58 AM IST
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Auspicious Days To Buy Gold: शादियों के शुभ मुहूर्त शुरू होने ही वाले हैं और जिनके घर में शादी समारोह का आयोजन होने वाला है वहां तैयारी भी तेज हो गई होंगी. शादी की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग सोने के गहने खरीदने का होता है. ज्यादातर लोग किसी भी दिन सोना खरीदने के लिए किसी भी दिन निकल जाते हैं बिना ये सोचे की कौन सा दिन सोना खरीदने के लिए शुभ और कौन सा दिन अशुभ होता है. गलत दिन या गलत नक्षत्र में सोना खरीदने से धन हानि हो सकती है और घर का सुख समाप्त हो सकता है. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि सोने के गहने सप्ताह के किन दिनों में खरीदना शुभ होता है ताकि जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे. साथ ही ये भी जानेंगे कि अप्रैल महीने में शादी के शुभ मुहूर्त कितने हैं.

अप्रैल-मई महीने में शादी के शुभ मुहूर्त
अप्रैल महीने में शादी के शुभ मुहूर्त 15 अप्रैल से 16 मई तक होंगे. आइए देखें तारीखों की लिस्ट-
अप्रैल में शादी के शुभ मुहूर्त- 
अप्रैल 15, अप्रैल 19, अप्रैल 20
अप्रैल 21, अप्रैल 25, अप्रैल 26
अप्रैल 27, अप्रैल 29

मई महीने में शादी के शुभ मुहूर्त-
मई 1, मई 3, मई 5
मई 6, मई 7, मई 8
मई 13, मई 14

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सोना खरीदना के लिए शुभ दिन
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना सोचे-समझे किसी भी दिन सोना खरीदना अशुभ फलदायी हो सकता है. वैवाहिक जीवन में सुख बना रहे, धन की कमी न हो, इसके लिए सोना खरीदने के लिए शुभ तिथियों और नक्षत्रों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. कभी भी जल्दबाजी में सोने के गहने न खरीदें. शास्त्रों के अनुसार, पुष्य नक्षत्र या अमृत योग में सोने के गहने खरीदना शुभ होता है. इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है और जीवन में सकारात्मक रहती है.

सोना खरीदना के लिए शुभ दिन
रविवार का दिन-
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का सूर्य से संबंध है और इस तरह जब सूर्य से शुरू होने वाले दिन रविवार को सोना खरीदा जाता है तो घर में सौभाग्य बढ़ता है. रविवार को सोना खरीदने से सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद मिलता है और कार्यस्थल पर सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ती है.

गुरुवार का दिन-
वहीं, सोना एक पीला धातु है और पीली चीजों का सीधा संबंध गुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु से है. गुरु ग्रह और विष्णु जी का दिन गुरुवार हैं. इस दिन विष्णु जी और धन-समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. 

सोना खरीदना के लिए अशुभ दिन
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार एक ऐसा दिन हैं जब सोने के गहने खरीदना पूरी तरह से वर्जित है. इस दिन आप सोना खरीदकर तो ले आएंगे लेकिन इसके साथ घर में दुर्भाग्य का भी प्रवेश हो सकता है. दरअसल, सोना सूर्य का धातु है और सूर्य व शनि में शत्रुता का भाव है. ऐसे में सोना शनिवार के दिन खरीदने से अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है साथ ही परिवार में कलह बढ़ सकती है. हालांकि इसके उलट शनिवार के दिन लोहा खरीदना सबसे अच्छा होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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