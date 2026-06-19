हिन्दू धर्म में भैरव को लेकर कई बार व्यख्या मिलती है कि वे बहुत विशाल आकार के हैं और काले वर्ण के हैं जो हाथ में दंड धारण करते हैं. काले कुत्ते की सवारी करने वाले भैरव बाबा की पूजा करने वाले के भय का नाश होता है. वैसे तो अलग-अलग शास्त्रों व पुराणों में कई भैरव का उल्लेख मिलता है, कहीं 7 तो कहीं 8, कहीं 64 भैरव रूपों में भैरव के होने के बारे में बताया जाता है. हालांकि, काल भैरव और बटुक भैरव की पूजा को लेकर अधिक चर्चा की जाती है.
आदि शंकराचार्य ने भी 'प्रपञ्च-सार तंत्र' में मुख्य रूप से अष्ट-भैरवों के नाम बताए हैं. जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में भी बताया गया है. सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें दस वीर-भैरवों के बारे में भी जिक्र मिलता है. रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के बारे में बताया गया है. शिव महापुराण में बटुक भैरव का उल्लेख मिलता है.
बटुक भैरव भगवान भैरव का बाल स्वरूप है. जिनको आनंद भैरव के रूप में भी जाना जाता है. भगवान का रूप सौम्य है और इसकी आराधना करने वाले को शीघ्र फल प्राप्ति होती है और कार्य सफल होते हैं. 'बाल-भैरव' की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है. सद्-गृहस्थ के लिए बटुक भैरव उपासना सही माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार बटुक भैरव जी को बहुत जल्द प्रसन्न किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें मां दुर्गा का पुत्र कहा गया है. बटुक भैरव की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी सांसारिक बाधा नहीं आती है और हर ओर से लाभ के रास्ते खुलते हैं. मान्यता है कि बटुक भैरव की उपासना करने से कल्पवृक्ष के जैसा फल प्राप्त होता है. आइए भगवान बटुक भैरव के बारे में जानें.
बटुक भैरव की पूजा उपासना करने से शनि देव का प्रकोप शांत होने लगता है. यहां तक कि सभी ग्रह दोष शांत होते हैं. रविवार और मंगलवार के दिन बटुक भैरव की पूजा को शुभ मान फलदायी माना जाता है. पुराणों के अनुसार भैरव पूजा के लिए भाद्रपद माह को अति उत्तम कहा गया है.
बटुक भैरव जिस भक्त की साधना से प्रसन्न हो जाते हैं उनके साथ सुरक्षा कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहते हैं. अकाल मृत्यु से बचाते हैं और कभी धन की कमी नहीं होने देते हैं. सुखपूर्वक भक्त का जीवन बीतता है. बटुक भैरव की निरंतर साधना करने वाले को भैरव बींब रूप में बटुक भैरव के दर्शन भी हो सकते हैं. जो साधक को वारदान के रूप में सिद्धियां देते हैं.
बटुक भैरव की पूजा करने से पहले या बाद में कुत्ते को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, नहीं तो बटुक भैरव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं. कुत्ते को भरपेट भोजन करवाएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें. हो सके तो कुत्ते की सेवा करें.
जुआ, सट्टा, शराब पीना, ब्याज लेना और अनैतिक कार्य करना बटुक भैरव को क्रोधित करता है. ध्यान रहे जब भी बटुक भैरव की पूजा करें अपने दांतों को अच्छे साफ कर लें और सात्विक भोजन करें. किसी भी तरह की अपवित्रता यहां पर वर्जित है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)और