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Astro Tips: होगा ग्रह दोष निवारण और आर्थिक लाभ, बटुक भैरव की साधना से जुड़ी एक-एक बात नोट कर लें

Batuk Bhairav Puja Tips: बटुक भैरव कौन हैं, उसकी उपासना से क्या लाभ होते हैं और जिनसे बटुक ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप क्या मिलता है? ये सभी जानकारियां हम इस लेख में हासिल करेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 19, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:39 PM IST
Astro Tips: होगा ग्रह दोष निवारण और आर्थिक लाभ, बटुक भैरव की साधना से जुड़ी एक-एक बात नोट कर लें
Image Credit: Batuk Bhairav

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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