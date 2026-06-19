बटुक भैरव भगवान भैरव का बाल स्वरूप है. जिनको आनंद भैरव के रूप में भी जाना जाता है. भगवान का रूप सौम्य है और इसकी आराधना करने वाले को शीघ्र फल प्राप्ति होती है और कार्य सफल होते हैं. 'बाल-भैरव' की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है. सद्-गृहस्थ के लिए बटुक भैरव उपासना सही माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार बटुक भैरव जी को बहुत जल्द प्रसन्न किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें मां दुर्गा का पुत्र कहा गया है. बटुक भैरव की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी सांसारिक बाधा नहीं आती है और हर ओर से लाभ के रास्ते खुलते हैं. मान्यता है कि बटुक भैरव की उपासना करने से कल्पवृक्ष के जैसा फल प्राप्त होता है. आइए भगवान बटुक भैरव के बारे में जानें.