Gayatri Mantra: अति प्रभावशाली गायत्री मंत्र लाता है चेहरे पर प्राकृतिक चमक, जानें जाप की विधि समय और लाभ!

Gayatri Mantra Meaning And Benefits: हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को अति प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना गया है. मान्यतानुसार इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करने से और इसका सही अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर प्राप्त होते हैं. गायत्री मंत्र का जाप मन को शांत करता है और सोच को सकारात्मक करने की क्षमता रखता है. त्वचा में चमक और समस्याओं से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है. आइए गायत्री मंत्र के बारे में अन्य जानकारियां जैसे इसके जाप का समय, विधि और लाभ के बारे में जानें.

गायत्री मंत्र

"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥"

गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है?

गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम अन्तःकरण में उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को धारण करें. हमारी बुद्धि को वह परमात्मा सन्मार्ग में प्रेरित करे.

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कब करें गायत्री मंत्र का जाप

शास्त्रों की मानें तो इस मंत्र का जाप दिन में 3 बार करने का विधान है. प्रात:काल में सूर्योदय से थोड़ा पहले मंत्र जाप को ऐसे समय में शुरू करें कि सूर्योदय के बाद तक जाप चले. दूसरा समय दोपहर का है. मन और तन को शुद्ध करें और आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करें. इसके बाद शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र का जाप शुरू करें और फिर सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक मंत्र जाप करते रहें. गायत्री मंत्र का जाप अगर तीन समय पर करें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

गायत्री मंत्र के जाप से क्या लाभ होते हैं?

गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए अगर जाप करें तो इसके लाभ प्राप्त होते हैं. जैसे-

गायत्री मंत्र के जाप से गुस्सा शांत होता है.

कई बीमारियों में राहत मिल सकती है.

रक्त का संचार ठीक से होता है.

त्वचा में निखार आती है.

छात्र जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है.

बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और स्मरण शक्ति अच्छी होती है.

बिजनेस, नौकरी या जीवन के अनेक पहलुओं में सफलता के रास्ते खुलते हैं.

गायत्री मंत्र का जाप जिस घर में किया जाता है वहां का वास्तु भी ठीक होने लगती है.

गायत्री मंत्र का जाप करने से घर की नकारात्मकता दूर होने लगती है.

गायत्री मंत्र जप की विधि

गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए. मंत्र जाप से पहले स्नान आदि कर लें और साफ वस्त्र धारण करें.मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 रखें और घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाएं. इसके अलावा मंदिर में बैठ जाएं या साफ जगह पर किसी पवित्र स्थान पर बैठे और माता गायत्री का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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