Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Astro Tips: ये हैं मां लक्ष्मी के अति प्रभावशाली मंत्र, जिनके जाप से होता है आर्थिक संकटों का नाश और घर में धन की देवी का वास!

Astro Tips: ये हैं मां लक्ष्मी के अति प्रभावशाली मंत्र, जिनके जाप से होता है आर्थिक संकटों का नाश और घर में धन की देवी का वास!

धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए अनेक नियम और विधि-विधान बताए गए हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 09, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:30 PM IST
Astro Tips: ये हैं मां लक्ष्मी के अति प्रभावशाली मंत्र, जिनके जाप से होता है आर्थिक संकटों का नाश और घर में धन की देवी का वास!
Image Credit: Maa Laxami

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

Zee News

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ये हैं मां लक्ष्मी के अति प्रभावशाली मंत्र,जिनके जाप से होता है आर्थिक संकटों का नाश
Astro Tips2 min ago
2
Delhi news3 min ago
3
SpiceJet4 min ago
4
dk shivakumar viral video5 min ago
5
Michael11 min ago