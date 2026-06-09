/Astro Tips: ये हैं मां लक्ष्मी के अति प्रभावशाली मंत्र, जिनके जाप से होता है आर्थिक संकटों का नाश और घर में धन की देवी का वास!

Lakshmi Powerful Mantras Benefits: धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए अनेक नियम और विधि-विधान बताए गए हैं. ध्यान दें कि मां लक्ष्मी एक जगह पर अधिक समय तक नहीं टिकती हैं ऐसे में उनका घर में स्थिर वास हो सके इसके लिए जरूरी है कि समय-समय पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी उपासना करें. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी के प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें. इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और सुख बढ़ेगा.
वैभव लक्ष्मी का मंत्र का जाप 108 बार करने का विधान है. इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है.
मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:
मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप हर दिन की पूजा के समय 11 बार करने से धन संबंधित परेशानियों का अंत होता है.
मंत्र है- धनाय नमो नम:
इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और जाप करने वाले भक्त के घर में ही वास करती है. जिससे घर में हमेशा अन्न और धन की आवक बनी रहती है. कुश आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें.
मंत्र है- ॐ लक्ष्मी नम:
इस मंत्र का जाप करने से सभी शुभ कार्य बिना बाधा के संपन्न होते हैं और शांति बनी रहती है.
मंत्र है- ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:
इस मंत्र का जाप करने से परिवार के सदस्यों को धन लाभ होता रहता है. कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन करें.
मंत्र है- ॐ धनाय नम:
इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. सुख-समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा जीवन में रहती है.
मंत्र है- लक्ष्मी नारायण नम:
इस मंत्र का जाप करने से जीवन में व्यक्ति अनेक सफलताएं हासिल करता है. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की एक प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें जो कि चांदी या अष्ट धातु की हो. पूजा करें और सच्चे मन से मंत्र जाप करें.
मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)