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Astro Tips: किन 16 वस्तुओं के दान है महादान? पुण्य प्राप्ति के लिए जानें दान के जरूरी नियम

Daan Karne Ke Kya Niyam Hai: दान करने के कौन से नियमों का पालन करना शुभ फलदायी होता है और किन 16 वस्तुओं का दान करना महादान कहा गया ह? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:46 AM IST
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Daan Astro Tips
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Daan Astro Tips: सनातन परंपरा में दान का बड़ा महत्व है. किसी भी मांगलिक कार्य करने के बाद, पूजा करने के बाद या व्रत का संकल्प पूरा करने के बाद दान करने का विधान है. दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है. शास्त्रों के अनुसार सही समय पर, सही वस्तु का, सही पात्र को अगर दान करने तो कई जन्मों के लिए पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से कुछ वस्तुओं का दान ‘महादान’ कहा जाता है जिसे करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं. दान कब शुभ फलजदायी होता है और दान करते समय किन नियमों और बातों का ध्यान रखें, किन वस्तुओं का दान महादान कहलाता है? ये सभी जानकारियां हम इस लेख में हालिस करेंगे.

इन वस्तुओं का दान है महादान
इन 16 वस्तुओं का दान महादान कहलाता है-
गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न
विद्या, तिल, कन्या, हाथी
घोड़ा, शय्या, वस्त्र, भूमि
अन्न, दूध, छत्र और जरूर समान सहित घर

दान करने के नियम
ध्यान दें किसी भी मनुष्य को अपने न्यायपूर्वक कमाए गए धन का दसवां भाग दान करना चाहिए और सत्कर्मो में लगाना चाहिए. ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं. दान करने के नियम क्या हैं-

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  • अपनी स्त्री, पुत्र और परिवार को दुःखी करके दान न दें. ऐसा दान उसके लिए हमेशा दुःखदायी होता है जो इसे लेता है.

  • अपने हाछ से दिया हुआ दान उत्तम होता है लेकिन घर बुलाकर दिया दान मध्यम फलदायी हो सकता है.

  • गौ, ब्राम्हणों और रोगि‍यों को कोई दान दे और उसे कोई व्यक्ति दान न देने की सलाह दे तो ऐसे व्यक्ति दुःख का भागी होता है.

  • तिल, कुश, जल और चावल हाथ में लेकर दान करना चाहिए, नहीं तो ऐसे दान पर दैत्य अधिकार जमा लेते हैं.

  • पितरों को तिल के साथ व देवताओं को चावल के साथ दान करें. इसके अलावा दान के समय जल व कुश का संबंध रखें.

  • दान देने वाला पूर्वाभिमुखी और दान लेने वाला उत्तराभिमुखी हो. इससे देने वाली आयु बढ़ती है और लेने वाली आयु कम नहीं होती है.

  • वस्त्र, शय्या, छत्र, अन्न, जल, घोड़ा, गाय और आसन दान करने वाले को मृत्यु के बाद के कष्ट नहीं होते हैं. 

  • गाय, घर, वस्त्र, शय्या व कन्या दान घर के एक ही व्यक्ति को करना चाहिए.

  • रोगी की सेवा, देवताओं की पूजा व ब्राह्मणों के पैर धोने वाले को गौ दान जितना पल प्राप्त होता है. 

  • अनाथ, गूंगे, जड़, दीन, अंधे, निर्धन, विकलांग और रोगी की सेवा के लिए धन दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होने वाली है.

  • विद्याहीन ब्राह्मणों को कभी दान नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे दान से ब्राह्मण को हानि का सामन करना करना पड़ सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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