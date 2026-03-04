Advertisement
Hindi Newsधर्मAstro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

Shri Hanuman Ji Ke 12 Naam: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नामों का जाप करने से जीवन के दुखों का नाश होता है और भय व संकट समाप्त होते हैं. आइए इससे जुड़े नियम को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:13 PM IST
Hanuman Ji 12 Naam
Hanuman Ji 12 Naam

Astro Tips Releted To Hanuman Ji: हनुमान जी के 12 दिव्य नामों का जाप जो भी भक्त सच्चे मन से और नित्य सुबह-शाम करता है उसे जीवन में अनेक सफलताएं मिलती हैं. उसके भय, रोग और संकटों का नाश होता है. हनुमान जी ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उन्हें दीर्घायु, साहसी और आत्मविश्वासी होने का वरदान देते हैं. हनुमान जी के 12 दिव्य नामों का जाप 108 बार करने वाले भक्त की रक्षा भगवान हनुमान दसों दिशाओं से करते हैं. ऐसे भक्त मानसिक रूप से शांति की अनुभूति करते हैं और शत्रुओं को हराने का आत्मविश्वास रखते हैं. आइए जानें हनुमान जी के 12 दिव्य नाम कौन से हैं.

हनुमान जी के 12 दिव्य नामों की लिस्ट
1. हनुमान 
2. अंजनी सुत 
3. वायु पुत्र 
4. महाबल 
5. रामेष्ट 
6. फाल्गुण सखा 
7. पिंगाक्ष 
8. अमित विक्रम 
9. उदधिक्रमण 
10. सीता शोक विनायक 
11. लक्ष्मण प्राण दाता 
12. दशग्रीव दर्पहा

12 नामों के जाप के फायदे क्या हैं

  • हनुमान जी के 12 दिव्य नामों का जाप करने से बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिलती है. भय, बाधाएं और नकारात्मकता का नाश होता हैं.

  • हनुमान जी के 12 दिव्य नामों के जाप से भक्त को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है और दसों दिशाओं से हनुमान जी रक्षा करते हैं.

  • हनुमान जी के 12 दिव्य नामों के जाप से  आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है. शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी वृद्धि होती है.

  • हनुमान जी के 12 दिव्य नामों के जाप से धन की समस्या दूर होती है. पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है. सफलता और धन प्राप्त होता हैं. 

  • हनुमान जी के 12 दिव्य नामों के जाप से मानसिक शांति मिलती है. चिंताओं से मुक्ति मिलती है.

हनुमान जी के 12 दिव्य नामों के जाप का नियम
हनुमान जी के 12 दिव्य नामों का जाप करने के लिए जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए. इसके लिए सुबह सवेरे उठ जाएं और स्नान ध्यान करें. अब हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और फिर पूजा के दौरान ही 11 बार या 108 बार सच्चे मन से हनुमान जी के 12 नामों का जाप करें. इस तरह से हनुमान जी के 12 दिव्य नामों का जाप करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. इसके अलावा हनुमान जी के 12 नाम लाल स्याही से भोजपत्र पर लिखकर अगर इसकी ताबीज बना ले और गले या बाजू पर धारण करें तो इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें-  गुरु के नक्षत्र में भूमि पुत्र मंगल का होगा प्रवेश, इन 4 राशि वालों के लिए बनेंगे आर्थिक मामलों में सफलता के योग!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Astro Tips

