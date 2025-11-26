Advertisement
Astro Tips: गुरुवार को जन्में बच्चे को दें इन अति सुंदर नामों में से एक, जानें कैसे होते हैं इन जन्में लोग!

Thursday born Baby Names: गुरुवार को जन्में लोगों पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है. इस लोगों पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. आइए जानें गुरुवार को जन्में लोग कैसे होते हैं और इन दिन जन्में बच्चों के लिए सुंदर नाम.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:01 PM IST
Thursday Born People
Baby Names In Hindi: हिन्दू धर्म में नामकरण संस्कार का विशेष महत्व है. नाम रखने के लिए एक बड़े उत्सव का आयोजन भी किया जाता है जिसमें बच्चे की बुआ या बच्चे के माता पिता बच्चे के लिए एक सुंदर नाम चुनते हैं. आज के इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर गुरुवार को जन्में लोगों के क्या नाम रखे जाएं. ध्यान दें कि गुरुवार को जन्में लोगों पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और देव गुरु बृहस्पति भी गुरुवार को जन्में जातकों पर अपना शुभ प्रभाव बनाए रखते हैं. आइए जानें गुरुवार को जन्में जातकों के लिए सुंदर नाम साथ ही ये भी जानेंगे कि शुभ दिन गुरुवार को जन्में लोग कैसे होते हैं.

गुरुवार को जन्में बच्चे को दें ये प्यारा नाम
तन्मय: इस नाम का मतलब है ध्यानमग्न.
चिन्मय: इस नाम का मतलब है परमात्मा.
अयान: इस नाम का मतलब है ईश्वर का उपहार.
गर्वित: इस नाम का मतलब है गर्व.
क्षितिज: जहां पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते दिखाई देते हैं.
दिव्यांश: इस नाम का मतलब है दिव्य प्रकाश होता है.
दिशांत: इस नाम का मतलब है भाग्यशाली होता है.
तनय: इस नाम का मतलब है बेटा.
तनिष्क: इस नाम का मतलब है बहुमूल्य.
ईशान: इस नाम का मतलब है स्वामी.

गुरुवार को जन्में लोग कैसे होते हैं?
गुरुवार को जन्मे लोग ईमानदार होते हैं.
गुरुवार को जन्मे लोग सादा जीवन जीते हैं.
गुरुवार को जन्मे लोग वादों और बातों पर टिकते हैं.
धार्मिक बातों और अपने संस्कारों को लेकर गंभीर होते हैं.
आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा इनके लिए बहुत मायने रखती है.
ये जातक दूरदर्शी और भविष्य के नफा नुकसान का स्पष्ट आंकलन कर सकते हैं.
ये लोग शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर जैसे में अच्छा नाम कमा सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

Astro Tips

