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Hindi Newsधर्मAstro Tips: भ्रम ने सांप की तरह जकड़ा है और बिगड़ा हुआ है प्रेम संबंध... किस रुद्राक्ष को करें धारण, ग्रहों से क्या है इसका संबंध? जानें

Astro Tips: भ्रम ने सांप की तरह जकड़ा है और बिगड़ा हुआ है प्रेम संबंध... किस रुद्राक्ष को करें धारण, ग्रहों से क्या है इसका संबंध? जानें

Rudraksha Ka Grahon Se Connection: किस रुद्राक्ष का किस ग्रह से संबंध है और किसे धारण करने से कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है. इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 22, 2026, 02:11 PM IST
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Rudraksha
Rudraksha

Type Of Rudraksha And Its Benefits: रुद्राक्ष को लेकर लोगों के मन में गहरी आस्था होती है. मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान् शिव का आंसू है जिसमें शक्ति और ऊर्जा समाया होता है. अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष धारण करने के कई लाभ बताए जाते हैं. रुद्राक्ष धारण करना वैसे तो सरल नहीं है क्योंकि इसको धारण किए रहने के लिए कई नियम हैं. जैसे- स्वच्छता का ध्यान रखना या ब्ह्मचर्य का पालन करना. ऐसे ही सभी नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है नहीं तो इसके बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं. 

रुद्राक्ष का ग्रहों से कनेक्शन
हालांकि रुद्राक्ष धारण करने से एक साथ कई ग्रहों को संतुलित किया जा सकता है. रुद्राक्ष धारण करने से किसी एक परेशानी या कई-कई परेशानियों को दूर कर अनेक सफलताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है. ऐसे में आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि किस ग्रह को शांत करने के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए ताकि उसी अनुसार परिणाम प्राप्त किया जा सके.

रुद्राक्ष और ग्रहों का संबंध
सूर्य के रुद्राक्ष
1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से है. जिसको धारण करने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और भाग्य तेज होता है. ऐसे व्यक्ति का आत्मबल भी दिनों दिन बढ़ता जाता है.

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चंद्र का रुद्राक्ष
2 मुखी रुद्राक्ष का संबंध चंद्रमा से है जिसको धारण करने से मन मजबूत होता है और रिश्तों को लेकर व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित होता है. मानसिक शांति प्राप्त होती है और अधिक चिंतन से मुक्ति मिलती है.

मंगल ग्रह के रुद्राक्ष
3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का संबंध मंगल ग्रह से है जिसको धारण करने वाले व्यक्ति की शारीरिक उर्जा बढ़ती है. व्यक्ति के भीतर अद्भुत साहस, शक्ति और आत्मविश्वास आता है. ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध को काबू में रख पाने में माहिर होता है.

बुध ग्रह का रुद्राक्ष
4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह से संबंधित है और जो भी व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी बुद्धि तेज होती है और स्मरण शक्ति अच्छी होने लगती है. ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर और आकर्षक होने लगती है. संचार कौशल में व्यक्ति निपुण हो जाता है.

गुरु ग्रह का रुद्राक्ष
5 मुखी रुद्राक्ष का सीधा संबंध गुरु ग्रह से है जिसको धारण करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और धर्म के रास्ते पर वह चलने लगता है. व्यक्ति की सोच सकारात्मक होने लगती है.

शुक्र ग्रह का रुद्राक्ष
6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह से संबंधित है जिसके धारण करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. इसके प्रभाव से जीवन में प्रेम संबंध संतुलित रहता है. प्रेम में गहराई और समझ बढ़ती है. व्यक्ति में एक अलग तरह का आकर्षण आता है और दांपत्य जीवन में कई सुधार जल्द ही दिखने लगते हैं.

शनि ग्रह के रुद्राक्ष
7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शनि ग्रह से है. जो भी जातक इसे धारण करता है उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर होती है और धन लाभ के रास्ते कुलते हैं. जीवन की कठिनाइयों से राहत पाकर जातक अनेक सफलताओं को प्राप्त करता है. हालांकि 14 मुखी शनि और मंगल दोनों से संबंधित बताया जाता हो जिसको धारण करने से साहस और ऊर्जा प्राप्त होती है और भय से मुक्ति मिलती है.

राहु छाया ग्रह का रुद्राक्ष
8 मुखी रुद्राक्ष का संबंध राहु छाया ग्रह से है जिसको धारण करने वाले व्यक्ति को भ्रम से मुक्ति मिलती है और वह अपने आप को पहचानता है. भ्रम से निकलकर व्यक्ति बड़े और सही फैसले लेने के काबिल बनता है. व्यक्ति के भीतर का आध्यात्मिक असंतुलन दूर होता है.

केतु छाया ग्रह का रुद्राक्ष
9 मुखी रुद्राक्ष का संबंध केतु छाया ग्रह से है जिसको धारण करने से आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है और व्यक्ति आत्मज्ञान से स्वयं को पहचानने लगता है.

सभी ग्रहों के लिए रुद्राक्ष
10 मुखी रुद्राक्ष का संबंध सभी ग्रहों से है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जातक इसे धारण करता है उसका जीवन बहुत संतुलित रूप से गुजरता है और सभी ग्रहों के दोष दूर होते हैं.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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