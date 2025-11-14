Advertisement
Astro Tips: कितना शक्तिशाली होता है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र? यात्रा पर निकलने से पहले जानें इसे गाड़ी में लगाने के नियम!

Vahan Durghatna Nashak Yantra: ज्योतिष अनुसार और वास्तु के हिसाब से वाहन सुरक्षा यंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है जो गाड़ी या कार से होने वाले दुर्घटनाओं से बचाव करने का एक कारगर यंत्र है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:24 PM IST
Vahan Durghatna Nashak Yantra: ज्योतिष शास्त्र और वास्तु अनुसार वाहन सुरक्षा यंत्र का बहुत महत्व है. यह यंत्र एक कुंजी की तरह है जो दुर्घटनाओं से बचा सकता है. इस यंत्र को दुर्घटना नाशक यंत्र के रूप में जाना जाता है. इसे मारुति यंत्र  कहते हैं. धार्मिक मान्यता है कि जिस गाड़ी में यह यंत्र रखते हैं वह गाड़ी सुरक्षित होती है और उसकी सुरक्षा हनुमान जी करते हैं. आइए वाहन सुरक्षा यंत्र के बारे में विस्तार से जानें.

वाहन दुर्घटना यंत्र के बारे में
वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा से युक्त एक ज्यामितीय आकृति है जो अलग अलग तरह के होते हैं और अपनी अलग ऊर्जा के हिसाब से कार्य करता है. वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र कार या गाड़ी से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है. यह यंत्र बह्मांडीय ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है और वाहन को सुरक्षित करता है. इस यंत्र को अपनी कार में रखना अति शुभ माना जाता है.

वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र वाहन में रखने के नियम
आप वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र को एक तय समय और तय दिन पर अपनी गाड़ी में रख सकते हैं. कार, बस आदि में इस यंत्र को लटका सकते हैं. बाइक, स्कूटर में इसे लटका दें. वाहन दुर्घटना यंत्र मंगलवार, शनिवार या रविवार को गाड़ी में रखें. इसे गाड़ी में रखने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें. यंत्र को लगाते समय मंत्र का जाप 108 बार करें. मंत्र है- ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय। महाबलाय स्वाहा।" या "ॐ अन्ते रक्षाय नमः. यंत्र को गाड़ी में रखें तो इसे समय समय पर साफ करते रहें.

वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र के क्या लाभ हैं? 

  • वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र को गाड़ी में रखने से गाड़ी दुर्घटनाओं से बच सकती है,

  • इस यंत्र को लगाने से गाड़ी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

  • शनि, मंगल या राहु की महादशा का प्रभाव कम होता है और एक्सिडेंट का खतरा कम हो जाता है.

  • मारुति यंत्र को गाड़ी में रखने से गाड़ी गलत समय पर खराब नहीं होती न तो गाड़ी पर बेवजह पैसा खर्च होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

