Astro Tips: घर हो या मंदिर... आठ के आकार में ही क्यों की जाती है आरती, जीवन के चक्र और शनिदेव से क्या है इसका संबंध? जानें

Hindi Newsधर्मAstro Tips: घर हो या मंदिर... आठ के आकार में ही क्यों की जाती है आरती, जीवन के चक्र और शनिदेव से क्या है इसका संबंध? जानें

Aarti Niyam In Hindi: आरती करने से किसी देवी-देवता की पूजा संपन्न मानी जाती है. आरती करने को लेकर कई तरह के नियम है जिनका पालन करने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:49 PM IST
Aarti Niyam In Hindi
Why Is Aarti Performed In The Shape Of Eight: शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा-पाठ, हवन या अनुष्ठान को तभी संपन्न माना जाता है जब आरती की जाती है.  आध्यात्मिक कार्य का पूर्ण होना तभी माना जाता है. आरती करना देवी-देवताओं के आह्वान को दर्शाता है. अगर आरती के बीना पूजा करें तो ऐसी पूजा को दोषपूर्ण माना जाता है. ऐसे में आरती को लेकर कई नियम भी हैं.  जिसमें से एक नियम तो यही है कि आरती हमेशा आठ के आकार में की जाती है यानी आरती की थाल को ऐसे घुमाया जाए कि आठ का आकार बने. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर क्यों आरती आठ के आकार में ही की जाती है. इस बारे में हम विस्तार से जानें. 

आठ के आकार में ही क्यों करते हैं आरती?
घर की पूजा हो या मंदिर जातक पूजा की जाए, किसी पूजा को करने के अंतिम चरण में भगवान की आरती की जाती है. आरती करते समय आरती की थाल को आठ के आकार में घुमाते हुए भगवान को दिखाने का नियम है. हालांकि मंदिरों में तो इस नियम का पालन कर लिया जाता है लेकिन घर की पूजा में लोग गलती कर बैठते हैं. आरती की थाल को आरती करते समय आठ के आकार में घुमाने का संबंध जीवन चक्र और शनिदेव से जुड़ा है.

आरती आठ के आकार में करना जीवन चक्र को दर्शाता है
ध्यान दें कि जब आठ के आकार में आरती की जाती है तो आरती नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की ओर जाती है. इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर की जाती है. अंत में ऊपर की ओर दोबारा की जाती है. इसी क्रम को दोहराया जाता है. आठ के आकार में आरती करना जीवन चक्र का प्रतीक है. ऐसा करना बताता है कि व्यक्ति कभी नीचे होगा तो कभी ऊपर, कभी नीचे से ऊपर उठेगा तो कभी ऐसा भी मौका आएगा की नीचे की ओर जाना पड़े लेकिन हर परिस्थिति में व्यक्ति को स्थिर और मन को शांत रखना चाहिए.

आरती आठ के आकार में करना शनिदेव से संबंधित है
आरती आठ के आकार में करना शनिदेव से गहराई से संबंधित है. दरअसल, आठ अंक शनिदेव का है, यह आठ अंग  शनि देव की साढ़ेसाती को दर्शाता है. दरअसल शनि ग्रह की साढ़ेसाती 3 चरण में होती है. पहले चरण में व्यक्ति खराब स्थिति में होता है, दूसरे चरण तक स्थिति से ऊपर आने का मौका होता है. दूसरे चरण के समापन पर व्यक्ति फिर से नीचे गिरता है लेकिन तीसरे चरण तक नीचे ही होता है और तीसरे चरण के समापन के साथ ही फिर से ऊपर उठने लगता है. ऐसे में आठ के आकार में जब देवी-देवता की आरती की जाती है तो शनि देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नियंत्रित रहता है. साढ़ेसाती के दौरान कष्ट आने पर भी स्थिति से उबरने का सामार्थ शनिदेव ही देते हैं. आठ के आकार में आरती की जाती है तो शनि ग्रह शांत रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Astro Tips

