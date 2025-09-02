Astro Tips: क्या आप भी थाली में 3 रोटियां परोसकर खाते हैं? कहीं नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा तो नहीं दे रहें!
Astro Tips: क्या आप भी थाली में 3 रोटियां परोसकर खाते हैं? कहीं नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा तो नहीं दे रहें!

Roti Astro Tips: अगर आपके परिवार में 3 रोटियाँ न खाने की परंपरा है तो उसका सम्मान करें, लेकिन इसे केवल डर या नकारात्मकता की दृष्टि से न देखें। याद रखें, असली महत्व इस बात का है कि भोजन संतुलित हो, पौष्टिक हो और आभार के साथ ग्रहण किया जाए। यही जीवन को सकारात्मक और सुखद बनाए रखने का वास्तविक मार्ग है।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:36 PM IST
Why not serve 3 Roti on plate
Why not serve 3 Roti on plate

भारतीय भोजन परंपरा में रोटियों का विशेष महत्व है। गेहूं से बनी रोटियाँ न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देती हैं बल्कि पाचन तंत्र को भी संतुलित रखती हैं। लेकिन सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि थाली में 3 रोटियां परोसना अशुभ माना जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई व्यावहारिक और स्वास्थ्य से जुड़ी वजह छिपी है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। आइए आज हम विस्तार से जानें कि थाली में 3 रोटियां खाने से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और इसके पीछे छिपी सच्चाई क्या हो सकती है।

1. परंपरा और मान्यता का पक्ष
भारत में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में घर के बुजुर्ग खाने की थाली में 3 रोटियाँ रखने को मना करते थे। माना जाता था कि 3 अंक अधूरा और असंतुलित है। यह संख्या जीवन में अस्थिरता और कलह का कारण बन सकती है। कई परिवारों में यह भी मान्यता रही है कि 3 रोटियाँ केवल श्राद्ध या पिंडदान जैसे कर्मकांडों में दी जाती हैं। इसलिए सामान्य दिनों में थाली में 3 रोटियाँ परोसना अशुभ समझा गया। इस वजह से लोग आज भी 2, 4 या 5 रोटियाँ परोसते हैं, लेकिन 3 रोटियों से बचते हैं।

2. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण
धर्मशास्त्रों में अन्न को “अन्नपूर्णा” का रूप माना गया है। भोजन को देवी का आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया जाता है।ऐसा कहा जाता है कि थाली में 3 रोटियाँ रखने से भोजन का पवित्र भाव कमज़ोर हो जाता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है।
कई पंडित और ज्योतिषी मानते हैं कि 3 संख्या त्रिकाल (भूत, वर्तमान और भविष्य) को दर्शाती है और इसे भोजन में इस्तेमाल करने से जीवन में रुकावटें आ सकती हैं।
हालाँकि यह सब धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है।

3. स्वास्थ्य और व्यावहारिकता का पहलू
अब अगर व्यावहारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, तो 3 रोटियों का सेवन शरीर के लिए हानिकारक नहीं है।
एक सामान्य व्यक्ति को एक समय के भोजन में 2–3 रोटियाँ पर्याप्त ऊर्जा देती हैं।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार लोग बिना भूख के भी “3 रोटियों की गिनती” पूरी करने के लिए अधिक खा लेते हैं। इससे पाचन पर दबाव बढ़ता है।
खासकर रात के खाने में ज्यादा रोटियाँ खाने से गैस, एसिडिटी और मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए संतुलित आहार पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि केवल अंधविश्वास पर।

4. सामाजिक और पारिवारिक मान्यता
गाँव और कस्बों में आज भी यह परंपरा मज़बूती से निभाई जाती है। परिवार के बड़े सदस्य भोजन परोसते समय बच्चों को समझाते हैं कि 3 रोटियाँ मत लेना।
इसका एक कारण यह भी है कि परिवार में एकता और परंपरा का पालन बना रहे।
लोग मानते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी सावधानियां जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखती हैं।
कई बार यह केवल अनुशासन का तरीका भी होता है, जिससे लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना बर्बाद न करें।

5. वैज्ञानिक नजरिया
यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 रोटियों में कोई अशुभता नहीं है। यह सिर्फ अंकों की गिनती भर है।
शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी मात्रा में रोटियाँ खानी चाहिए।
2 रोटियाँ पर्याप्त न हों तो 3 रोटियाँ लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो सकता है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि अंधविश्वास को अलग रखकर हमें भोजन की पोषणीयता और आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

6. लोग क्यों अब भी मानते हैं ये परंपरा?
कई बार जब कोई परंपरा पीढ़ियों तक निभाई जाती है तो लोग बिना सवाल किए उसे मानते रहते हैं।
भोजन से जुड़ी मान्यताएं सीधा-सीधा जीवन की सुख-शांति से जोड़ी गई हैं।
लोग डरते हैं कि अगर नियम तोड़ा तो नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
मनोविज्ञान के अनुसार भी इंसान वही करता है जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है। शायद यही वजह है कि आज भी लोग थाली में 3 रोटियाँ रखने से बचते हैं।

7. अंधविश्वास और समझदारी के बीच संतुलन
अब सवाल यह है कि क्या सच में थाली में 3 रोटियाँ खाना अशुभ है?
अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे न करना ही बेहतर माना जाता है।
अगर स्वास्थ्य और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसका कोई नकारात्मक असर नहीं है।
असली समझदारी यही है कि हम अपनी ज़रूरत और सेहत को देखते हुए भोजन करें और साथ ही परंपराओं का सम्मान भी बनाए रखें।

8. क्या करें और क्या न करें
भोजन हमेशा श्रद्धा और आभार की भावना के साथ करना चाहिए।
जितनी भूख हो उतनी ही रोटियाँ लें, केवल गिनती पूरी करने के लिए ज़्यादा न खाएँ।
यदि परिवार की परंपरा 3 रोटियाँ न खाने की है तो उसका सम्मान करें।
बच्चों को भी यह समझाएँ कि भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखना है।

निष्कर्ष
थाली में 3 रोटियाँ न रखने की परंपरा कहीं अंधविश्वास है, तो कहीं यह स्वस्थ जीवन का संकेत भी है। परंपरा हमें अनुशासन और सामूहिकता सिखाती है, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से सही मात्रा में भोजन करना सबसे महत्वपूर्ण है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

;