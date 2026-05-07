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Hindi Newsधर्मAstro Tips: सरसों के तेल से जलाया गया चौमुखी दीपक किस देवता को करता है प्रसन्न? जान लें इसकी सही दिशा और फायदे

Astro Tips: सरसों के तेल से जलाया गया चौमुखी दीपक किस देवता को करता है प्रसन्न? जान लें इसकी सही दिशा और फायदे

Astro Tips lighting a Chaumukhi Dipak: वैसे तो एक ही बाती का दीपक सामान्यतः जलाया जाता है लेकिन कुछ विशेष मौकों पर चार बाती का दीपक जलाने का विधान है. आइए जानें चौमुखी दीपक जलाने के लाभ और इसके लिए सही दिशा क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 07, 2026, 08:38 AM IST
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Chomukhi Diya
Chomukhi Diya

Chaumukhi Diya Ki disha aur Fayde: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत महत्व है. पूजा में दीपक जलाने की भी परंपरा है. इसके बीना पूजा पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती है. यहां तक की शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी दीपक जलाने से होती है और फिर उसको संपन्न भी दीपक जलाकर ही किया जाता है. हिंदू धर्म में दीपक को ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक माना जाता है. दीपक के भी कई प्रकार हैं जिनमें से एक है चौमुखी दीपक यानी ऐसा दीपक जो लौ वाला हो. आइए इस लेख में चौमुखी दीपक के बारे में जानें.

चौमुखी से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं?
धार्मिक मान्यताएं हैं कि जिस घर में घर में चौमुखी दीपक जलाने की परंपरा है उस घर के लोगों से भैरव देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं. घर के लोगों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और भय से मुक्ति दिलाते हैं. चार मुखी दीया एक बड़ा संकेत देता है. यह दीया बताता है कि दीपक की बाती चारों दिशाओं में एक समान प्रकाश फैलाती है जिससे सभी दिशाओं में सुख और शांति का संचार होता है.

चौमुखी दीपक को किस तेल से जलाएं?
चौमुखी दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल को उत्तम माना गया है. इससे भैरव देवता कृपा करते हैं. जिस घर में सरसों के तेल से सुबह-शाम चौमुखी दीपक जलाया जाता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है.

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चौमुखी दीपक की सही दिशा क्या है?
चौमुखी दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु अनुसार दीपक रखने की दिशा सही हो. विशेषकर चौमुखी दीपक के लिए दिशा का बहुत महत्व है. चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने का विधान है.

चौमुखी दीपक को जलाने से क्या लाभ होता है?

  • घर में चौमुखी दीया जलाने से भैरव बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

  • घर में चौमुखी दीया जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियां दूर रहती हैं.

  • घर में चौमुखी दीया जलाने से घर में समृद्धि बनी रहती है और धन लाभ तेजी से होता है.

  • घर में चौमुखी दीया जलाने से घर का वास्तु दोष दूर होने लगता है. 

  • घर में हर अमावस्या तिथि पर तिल के तेल से चौमुखी दीया जलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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