Astro Tips: पलाश के फूल का टोटका जीवन के दुखों को करेगा दूर, पैसों की तंगी से मिलेगी राहत!

Palash Phool Ke Totke In Hindi: पलाश के फूल के कुछ उपाय करके जीवन की परेशानियों से पार पा सकते हैं. आइए पलाश के कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:44 PM IST
Palash Flower Remedies For Money
Palash Flower Remedies For Money: पलाश के फूल का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. यह एक ऐसे फूल है जिसके उपाय करके धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है. पलाश के फूल का टोटका करते कुंडली में कुछ ग्रहों को शांत और संतुलित भी किया जा सकता है. ध्यान दें कि त्रिदेव और मां लक्ष्मी का अति प्रिय फूल पलाश हैं. ऐसे में आइए जानें पलाश के फूल के प्रभावशाली उपाय जिनकों करके कई मायनों में राहत पायी जा सकती है.

​मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय
पलाश के पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है और घर खुशियों से भरा रहता है. शुक्रवार के दिन इसे घर के गार्डन में लगाए या घर की बालकनी में लगाएं. इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को करें और उन्हें पलाश के फूल चढ़ाएं. धन की कभी कमी नहीं होगी.

धन संपत्ति के लिए टोटका
​धन संपत्ति पाने के लिए पलाश फूल के टोटका करें. इसके लिए पैसे रखने वाली जगह पर एकाक्षी नारियल और पलाश के फूल को लाल कपड़े में बांधकर रख दें. आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में पैसा रूक सकेगा.

​पलाश के फूल का उपाय
शनि की महादशा, साढ़ेसाती और ढैय्या से पार पाने के लिए शनि मंदिर में शनि देव को पहले तेल अर्पित करें और पलाश के फूल भी अर्पित करें. शनि ग्रह कुंडली में संतुलित होता है और दुख परेशानी से राहत मिलती है.

​मंगल दोष से राहत पाने के लिए टोटका
​पलाश के फूल का उपाय कर मंगल दोष से राहत पा सकते हैं. कुंडली में मंगल दोष हो तो पलाश का फूल हर मंगलवार के दिन हनुमानजी को अर्पित करें. कम से कम 21 मंगलवार तक इस उपाय को करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

