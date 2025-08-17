Astro Tips: बड़े ही गुस्सैल होते हैं इन राशियों के लोग! जानिए लिस्ट में कहीं आपकी राशि भी तो नहीं?
Advertisement
trendingNow12885512
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: बड़े ही गुस्सैल होते हैं इन राशियों के लोग! जानिए लिस्ट में कहीं आपकी राशि भी तो नहीं?

Wich Rashi get angry very often: अपनी राशि को जानना और सही उपाय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब जब आप जान गए हैं कि आपकी राशि गुस्सैल है या नहीं, तो अपने स्वभाव पर ध्यान दें और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएँ।

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips zodiac signs
Astro Tips zodiac signs

Zodiac Signs Astro Tips: हम सभी कभी न कभी गुस्से का सामना करते हैं। कोई धीरे-धीरे शांत हो जाता है, तो कोई छोटी-सी बात पर भी फटाफट भड़क जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि हमारी जन्मतिथि और राशि का भी हमारे स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों के लोग स्वभाव से अधिक गुस्सैल होते हैं और आसानी से तनाव या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में क्रोध व्यक्त कर देते हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी राशियाँ स्वभाव से सबसे ज्यादा गुस्सैल मानी जाती हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनके गुस्से के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और इन्हें नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं।

1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के लोग अपनी ऊर्जा और जुनून के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें कभी-कभी अपने लक्ष्य के प्रति गुस्सा आने की आदत होती है। जब चीज़ें उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं होतीं, तो ये तुरंत क्रोध व्यक्त कर देते हैं।

विशेषताएँ:
तुरंत प्रतिक्रिया देना।
कभी-कभी छोटी-सी बात पर भी नाराज़ हो जाना।
दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में समय लगाना।
गुस्से को नियंत्रित करने के उपाय:
गहरी सांस लेकर शांत रहें।
ध्यान या योग का अभ्यास करें।
अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएँ।

2. सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और नेतृत्व वाले होते हैं। जब चीजें उनकी तरह से नहीं होतीं, तो ये गुस्से में आ जाते हैं। इनके क्रोध की वजह आमतौर पर अहंकार और सम्मान की रक्षा होती है।

विशेषताएँ:
दूसरों के गलत व्यवहार को जल्दी नहीं सह पाना।
गुस्से में निर्णय लेने की प्रवृत्ति।
परिवार या मित्रों के प्रति कभी-कभी कठोर होना।
गुस्से को नियंत्रित करने के उपाय:
अहंकार को थोड़ा नियंत्रित करना।
योग और प्राणायाम करें।
गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया न दें।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वाले लोग गहरी सोच वाले और भावनात्मक होते हैं। हालांकि ये आम तौर पर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसी ने इनके विश्वास को तोड़ा या धोखा दिया, तो ये भयंकर गुस्से में आ जाते हैं।

विशेषताएँ:
गुस्सा लंबे समय तक याद रखना।
ठंडी और योजनाबद्ध प्रतिक्रिया।
दूसरों की कमजोरियों पर जल्दी ध्यान देना।
गुस्से को नियंत्रित करने के उपाय:
क्षमा और समझ विकसित करें।
ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से क्रोध कम करें।
गुस्से में निर्णय लेने से बचें।

4. मेष और सिंह के अलावा अन्य राशि वाले भी गुस्सैल हो सकते हैं
हालांकि मेष, सिंह और वृश्चिक राशि को ज्योतिष में सबसे गुस्सैल माना जाता है, लेकिन अन्य राशियों में भी कभी-कभी क्रोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
धनु राशि (Sagittarius): रोमांचक और स्वतंत्र स्वभाव के कारण कभी-कभी क्रोध आ सकता है।
मिथुन राशि (Gemini): कभी-कभी बदलते मूड और बेचैनी के कारण गुस्सा आता है।
कर्क राशि (Cancer): भावनात्मक होने के कारण गुस्से का असर परिवार और दोस्तों पर पड़ सकता है।

गुस्से के कारण और ज्योतिषीय दृष्टि
ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि ग्रहों की स्थिति और जन्म कुंडली का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। उदाहरण के लिए:
मंगल ग्रह: क्रोध और ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। इसका प्रभाव मेष और सिंह राशि पर अधिक दिखाई देता है।
शनि ग्रह: संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन इसकी अस्थिर स्थिति गुस्से और तनाव को बढ़ा सकती है।
इसलिए, कुछ राशियों के लोग जल्दी भड़क जाते हैं और गुस्से में समय नष्ट कर देते हैं।

गुस्से को नियंत्रित करने के उपाय
ध्यान और योग: रोज़ाना 15–20 मिनट ध्यान और योग करने से मानसिक शांति बढ़ती है।
सकारात्मक सोच: नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ।
गहरी सांस लेना: गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लेकर शांत रहें।
सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग: अपने आसपास सकारात्मक लोगों का वातावरण बनाएं।
धैर्य और संयम: किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझ कर निर्णय लें।

गुस्से के नुकसान
रिश्तों में दरार।
स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, जैसे उच्च रक्तचाप और तनाव।
कार्यस्थल पर गलत निर्णय लेने की संभावना।
मानसिक शांति और सुख में कमी।
इसलिए ज्योतिष और वास्तु दोनों ही गुस्से को नियंत्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय सुझाते हैं।

निष्कर्ष
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, सिंह और वृश्चिक राशियाँ स्वभाव से सबसे गुस्सैल मानी जाती हैं। हालांकि, किसी भी राशि का व्यक्ति अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। नियमित ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और संयम अपनाकर गुस्से के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। गुस्सा केवल आपके संबंधों और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके कैरियर और आर्थिक स्थिरता पर भी असर डालता है।

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
;