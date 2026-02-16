कहां बिना बुलावे के भी जानें में नहीं करना चाहिए संकोच, जीवन की दुविधाएं होती हैं दूर, जानें कौन सी है वो जगहें?

Invitation Astro Tips: भारतीय परंपरा में बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि कभी भी किसी के घर या किसी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए. इससे स्वयं का मान भंग होता है. लेकिन नीति शास्त्रों की बात करें तो कुछ ऐसी विशेष जगहें हैं जहां पर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए. ऐसी 5 जगहों पर बिना निमंत्रण ही चले जाना चाहिए, इससे आत्मिक और सामाजिक कल्याण होता है और जीवन तो नई दिशा मिलती है. आइए जानें वो जगहें कौन सी हैं.

भगवान का दर और धार्मिक अनुष्ठान

शास्त्रों की मानें तो भगवान के मंदिर में या तीर्थ स्थान पर जाने के लिए किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसी किसी भी योजना में खुद जातक शामिल हो जाना चाहिए. सत्संग या किसी बड़े अनुष्ठान में बिना संकोच के शामिल होना चाहिए. इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.

गुरु का घर

अपने गुरु के घर जाने से संकोच नहीं करना चाहिए. गुरु साक्षात भगवान का रूप होते हैं. शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को गुरु के घर जाने मे संकोच नहीं करना चाहिए. गुरु का आशीर्वाद जीवन को नई राह दिखाता है और गुरु से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.

पिता के घर

अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं या माता पिता से दूर रहत हैं तो कभी भी पिता के घर में जानें से संकोच न करें. पिता के द्वार अपने बच्चे के लिए हमेशा खुले रहते हैं. शास्त्रों की मानें तो पिता के घर जाने के लिए बुलावे का इंतजार न करें.

घनिष्ठ दोस्त का घर

अपने किसी घनिष्ठ दोस्त के घर जानें में न तो सकुचाना चहिए और ही बुलावे का इंतजार करा चाहिए. खासकर मित्र अगर किसी मुसीबत में हो तो बिना बोले ही उसकी मदद के लिए चले जाना चाहिए. मित्रता में प्रेम और अधिकार सबसे ऊपर होता है.

किसी की मदद या सेवा के लिए

अकहीं कोई व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो या बड़े संकट में फंसा हो तो बिना बुलाए ही उसके घर पर जाकर उसकी मदद की जाती है.मानवता की सेवा करने से मानसिक शांति मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

