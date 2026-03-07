Ravivar Ke Upay: ये हैं भगवान सूर्यदेव के 12 प्रभावशाली नाम, जिनके जाप से बढ़ता है मुख का तेज, मिलती है सफलता

Suryadev 12 Names: सूर्य देव केवल ग्रहों के राजा नहीं हैं बल्कि ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं. सूर्य देव सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजे जाते हैं. आत्मा, यश, प्रसिद्धि, पिता और आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव की आराधाना करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. रविवार के दिन सूर्योदय होते ही सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में अनेक शुभ बदलाव आते हैं. सेहत अच्छी होती है, व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है. रविवार के दिन अगर सूर्यदेव के 12 प्रभावशाली नामों का जाप करें तो इसके अति शुभ परिणाम जल्द कुछ ही दिनों में दिखने लगेंगे. आइए सूर्यदेव के 12 नामों की लिस्ट देखें और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां हासिल करें.

सूर्यदेव के 12 नाम

ॐ सूर्याय नम:- इस नाम का जाप करने से व्यवहार अच्छा होने लगता है और विरोधी भी जातक के सामने झुकने लगते हैं.

ॐ भास्कराय नम:- इस नाम का जाप करने से मन की उलझनें दूर होती हैं और सफलता पाने के लिए मन उत्साहित रहता है.

ॐ रवये नम:- इस नाम का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ाता है और जातक बड़े निर्णय ले पाते हैं. मानसिक शक्ति बढ़ती है.

ॐ मित्राय नम:- इस नाम का जाप करने से ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है.

ॐ भानवे नम:- इस नाम का जाप करने से विचार उच्च होते हैं और समस्याओं का अंत होता है.

ॐ खगय नम:- इस नाम का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सुख में वृद्धि होती है.

ॐ पुष्णे नम:- इस नाम का जाप करने से ध्यान और साधना में स्थिरता बनी रहती है.

ॐ मारिचाये नम:- इस नाम का जाप करने से शारीरिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है.

ॐ आदित्याय नम:- इस नाम का जाप करने से परिवार सुरक्षित होता है और घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है.

ॐ सावित्रे नम:- इस नाम का जाप करने से सोच में सकारात्मकता आती है, रचनात्मकता और उत्साह बढ़ता है.

ॐ आर्काय नम:- इस नाम का जाप करने से रोग नाश और मुख का तेज बढ़ता है.

ॐ हिरण्यगर्भाय नम:- इस नाम का जाप करने से सम्मान बढ़ता है और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है.

