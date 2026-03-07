Advertisement
trendingNow13132700
Hindi Newsधर्मRavivar Ke Upay: ये हैं भगवान सूर्यदेव के 12 प्रभावशाली नाम, जिनके जाप से बढ़ता है मुख का तेज, मिलती है सफलता

Ravivar Ke Upay: ये हैं भगवान सूर्यदेव के 12 प्रभावशाली नाम, जिनके जाप से बढ़ता है मुख का तेज, मिलती है सफलता

Lord Surya 12 Names List: रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है और इस दिन कुछ छोटे उपायों को करके भी जीवन में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं. रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा कर उनके 12 नामों का जाप करें तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya dev Ke 12 Naam
Surya dev Ke 12 Naam

Suryadev 12 Names: सूर्य देव केवल ग्रहों के राजा नहीं हैं बल्कि ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं. सूर्य देव सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजे जाते हैं. आत्मा, यश, प्रसिद्धि, पिता और आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव की आराधाना करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. रविवार के दिन सूर्योदय होते ही सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में अनेक शुभ बदलाव आते हैं. सेहत अच्छी होती है, व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है. रविवार के दिन अगर सूर्यदेव के 12 प्रभावशाली नामों का जाप करें तो इसके अति शुभ परिणाम जल्द कुछ ही दिनों में दिखने लगेंगे. आइए सूर्यदेव के 12 नामों की लिस्ट देखें और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां हासिल करें.

सूर्यदेव के 12 नाम
ॐ सूर्याय नम:- इस नाम का जाप करने से व्यवहार अच्छा होने लगता है और विरोधी भी जातक के सामने झुकने लगते हैं.
ॐ भास्कराय नम:- इस नाम का जाप करने से मन की उलझनें दूर होती हैं और सफलता पाने के लिए मन उत्साहित रहता है.
ॐ रवये नम:- इस नाम का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ाता है और जातक बड़े निर्णय ले पाते हैं. मानसिक शक्ति बढ़ती है.
ॐ मित्राय नम:- इस नाम का जाप करने से ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है.
ॐ भानवे नम:- इस नाम का जाप करने से विचार उच्च होते हैं और समस्याओं का अंत होता है.
ॐ खगय नम:- इस नाम का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सुख में वृद्धि होती है.
ॐ पुष्णे नम:- इस नाम का जाप करने से ध्यान और साधना में स्थिरता बनी रहती है.
ॐ मारिचाये नम:- इस नाम का जाप करने से शारीरिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है.
ॐ आदित्याय नम:- इस नाम का जाप करने से परिवार सुरक्षित होता है और घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है.
ॐ सावित्रे नम:- इस नाम का जाप करने से सोच में सकारात्मकता आती है, रचनात्मकता और उत्साह बढ़ता है.
ॐ आर्काय नम:- इस नाम का जाप करने से रोग नाश और मुख का तेज बढ़ता है.
ॐ हिरण्यगर्भाय नम:- इस नाम का जाप करने से सम्मान बढ़ता है और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Rang panchami 2026: प्रेम जीवन में मची है उथल-पुथल? तो रंग पंचमी पर इन उपायों को कर रिश्ते में बढ़ाएं गहराई और समझ

और पढ़ें- श्रीराधा-कृष्ण की उपासना के समय करें इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, दुख का होगा नाश और मनोकामनाएं होंगी पूर्ण

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना