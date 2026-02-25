Totke: किस्मत के बंद ताले खोल देंगे गुंजा के ये 5 आसान उपाय, बढ़ेगा व्यापार और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

Advertisement
Lal Gunja ke Totke: ज्योतिष शास्त्र में लाल गुंजा से जुड़े कई ऐसे प्रशावशाली उपाय और टोटके बताए गए हैं, जो कि मंद पड़े व्यापार में भी जान फूंक देते हैं. इसके अलावा लाल गुंजा के प्रभावशाली उपाय राहु-केतु के दोष को भी शांत करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लाल गुंजा के कुछ विशेष उपाय, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:14 PM IST
Lal Gunja ke Totke: ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कई ऐसी वनस्पतियों का उल्लेख किया गया है हैं, जो कि बेहद चमत्कारी होते हैं.ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उन्हीं में से एक है  गुंजा. छोटे और लाल रंग के ये बीज अपने भीतर अद्भुत शक्तियां समेटे हुए हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गुंजा के प्रयोग से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. इसके अलावा इसके उपाय से धन की आमगन होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं. इतना ही नहीं, लाल गुंजा के विशेष उपाय से राहु-केतु के दोष भी शांत होते हैं. नजर दोष और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी इसके उपाय बेहद कारगर माने गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं लाल गुंजा के कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय.

राहु-केतु के दोष होंगे शांत

अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा है या घर में मानसिक अशांति बनी रहती है, तो गुंजा का यह उपाय रामबाण साबित हो सकता है. इसके लिए शनिवार के दिन लाल और काले धब्बों वाले 108 गुंजा के बीज लें. इन्हें एक साफ काले कपड़े में बांध लें. इसके बाद इस पोटली को घर की दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा में रख दें. मान्यता है कि लाल गुंजा के इस टोटके से राहु-केतु जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. 

नजर दोष से मिलेगी मुक्ति

छोटे बच्चों या घर के सदस्यों को बार-बार नजर लगने की समस्या हो लाल गुंजा से जुड़े उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं. तंत्र शास्त्र की मानें तो लाला गुंजा का यह उपाय रक्षा कवच की तरह काम करता है. ऐसे में नजर दोष या ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए काले धागे में गुंजा के बीजों को पिरोकर माला बना लें और इसे पीड़ित व्यक्ति या बच्चे के गले में पहना दें. इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को 7 गुंजा के बीज लेकर नजर लगे व्यक्ति के सिर से 7 बार (घड़ी की उल्टी दिशा में) वार लें. इसके बाद इन बीजों को या तो बहते जल में बहादें या जलती हुई अग्नि में डाल दें. आप चाहें तो लाल गुंजा का यह टोटका होलिका दहन के दिन भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्लास में बच्चा रहता है चुपचाप? इन असरदार मंत्रों से खोलें उसके आत्मविश्वास का ताला!

आर्थिक समृद्धि और लक्ष्मी कृपा की कृपा के लिए 

पैसों की तंगी दूर करने और तिजोरी को हमेशा भरा रखने के लिए सफेद गुंजा का प्रयोग बेहद दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है. इसके लिए शुक्रवार के दिन सफेद गुंजा के बीजों को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें. अगर यह उपाय दीवाली, होली या अक्षय तृतीया की रात को किया जाए, तो इसके परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं. इससे दरिद्रता दूर होती है और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं.

सकारात्मक ऊर्जा के लिए

गुंजा को सिर्फ एक बीज नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक माना गया है. पुराने जमाने में इसे सोने को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इसकी शुद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है. कहा जाता है कि घर में गुंजा की मौजूदगी मात्र से ही वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर भागने लगती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

