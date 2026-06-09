/Shakun Shastra: मांगलिक कार्य से पहले शव यात्रा देखना शुभ या अशुभ, क्या हैं इससे जुड़े नियम और उपाय? जानें

Shakun Shastra: मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसका आना तय है. हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने का नियम है. जो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है. मृत्यु के बाद शव यात्रा निकाली जाती है. हिंदू धर्म में शव यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. विधि- विधान से शव यात्रा निकालने और शवदाह के एक-एक नियम को निभाया जाता है ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके.
जब शव यात्रा की बात आती है तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि क्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार शव यात्रा को देखना शुभ होता है या अशुभ, विशेषकर मांगलिक कार्य को करने से पहले शव यात्रा देखना. आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे.
शव यात्रा दिखने का संकेत
शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है, शव यात्रा में शामिल होने से पुरानी इच्छा की पूर्ति होती है. कहीं जाते समय अगर रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. शकुन शास्त्र की मानें तो कहीं यात्रा पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो ऐसा होना संकेत देता है कि यात्रा सफल होगी या जिस काम के लिए निकलें है वो पूरा होगा.
शव यात्रा दिखे तो क्या करें
शव यात्रा दिखने पर शव को नमस्कार करें और दो मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की प्रार्थना करें. शव यात्रा किसी परिचित का हो तो कंधा देना पुण्य की प्राप्ति के रास्ते खोल सकता है.
शादीशुदा महिला की शव यात्रा
वहीं किसी शादीशुदा महिला की शव यात्रा दिख जाए तो थोड़ी देर बाद किसी मंदिर में सिंदूर का दान करें. ऐसा करना अति शुभ होता है. घर में सुख-समृद्धि आती है.
आत्म चिंतन करें
शव यात्रा दिख जाए तो आत्म-चिंतन करें. जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है. इस बात का विचार करें कि अगर मृत्यु ही आनी है तो ये अहंकार क्यों, इसे त्यागने का संकल्प करें ताकि मानसिक शांति मिल सके.
खुद को शुद्ध करें
शव यात्रा दिख जाए तो घर आकर हाथ-पैर अवश्य धोएं या स्नान करें. अपने ऊपर गंगाजल का छिड़कें और नमक मिले पानी से भी नहा सकते हैं. इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)