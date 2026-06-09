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Shakun Shastra: मांगलिक कार्य से पहले शव यात्रा देखना शुभ या अशुभ, क्या हैं इससे जुड़े नियम और उपाय? जानें

Seeing Shav Yatra Shubh Or Ashubh: घर में मांगलिक कार्य से पहले रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो यह शुभ होता है या अशुभ? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे. साथ ही जानेंगे कि अगर शव यात्रा दिख जाए तो क्या उपाय करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 09, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:22 AM IST
Shakun Shastra: मांगलिक कार्य से पहले शव यात्रा देखना शुभ या अशुभ, क्या हैं इससे जुड़े नियम और उपाय? जानें
Image Credit: Funeral Procession

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