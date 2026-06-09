/Shakun Shastra: मांगलिक कार्य से पहले शव यात्रा देखना शुभ या अशुभ, क्या हैं इससे जुड़े नियम और उपाय? जानें

Shakun Shastra: मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसका आना तय है. हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने का नियम है. जो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है. मृत्यु के बाद शव यात्रा निकाली जाती है. हिंदू धर्म में शव यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. विधि- विधान से शव यात्रा निकालने और शवदाह के एक-एक नियम को निभाया जाता है ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके.