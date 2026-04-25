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Hindi Newsधर्मAstro Tips: पैर हिलाने से लेकर नाखून चबाने तक... इन आदतों से घर में हो जाता है अलक्ष्मी का वास; आज ही सुधार लें

Astro Tips: पैर हिलाने से लेकर नाखून चबाने तक... इन आदतों से घर में हो जाता है अलक्ष्मी का वास; आज ही सुधार लें

Astro Tips: क्या आप भी दांतों से नाखून चबाते हैं, या बैठे पैर हिलाते हैं? अगर आप भी अपनी इन आदतों से लाचार हैं, तो आज ही इन आदतों में सुधार कर लें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून चबाना, सिर खुजलानी और बैठे-बैठे पैर हिलाने जैसी कुछ आदते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर देती हैं. आइए, जानते हैं उन चार अशुभ आदतों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:21 PM IST
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Astro Tips: पैर हिलाने से लेकर नाखून चबाने तक... इन आदतों से घर में हो जाता है अलक्ष्मी का वास; आज ही सुधार लें

Astro Tips: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इंसान की दिनचर्या और कुछ आदतें  उसके भाग्य और आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं. शास्त्रों में जहां कुछ कार्यों को पुण्यदायी माना गया है, वहीं कुछ ऐसी आदतें भी बताई गई हैं जो घर की बरकत को खत्म कर देती हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अनजाने में की गई ये गलतियां घर में दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का कारण बनती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन सी 4 आदतें हैं, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है.

बैठे-बैठे पैर हिलाना

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग फुर्सत में या तनाव के दौरान अनजाने में पैर हिलाते रहते हैं. हस्तरेखा और ज्योतिष में इसे बहुत ही अशुभ लक्षण माना गया है. कहा जाता है कि पैर हिलाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ती है. इसके अलावा यह आदत धन की देवी मां लक्ष्मी को रुष्ट करती है, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं और संचित धन का नाश होने लगता है.

दांतों से नाखून चबाना

नाखून चबाना न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व और किस्मत पर भी बुरा असर डालता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नाखूनों को दांतों से काटना दरिद्रता को आमंत्रण देना है. यह आदत व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करती है और करियर में बाधाएं उत्पन्न करती है. मान्यता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है.

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भोजन बनाते समय चखने या खाने की आदत

शास्त्रों में रसोई घर को अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का स्थान बताया गया है. इसलिए किचन में पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है. शास्त्रों की मानें तो भोजन बनाना भी एक प्रकार का यज्ञ है. ऐसे में भोजन पूरी तरह तैयार होने और भगवान को भोग लगने से पहले उसे चखना या जूठा करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में जो लोग खाना बनाते समय बीच-बीच में खाते रहते हैं, उनके घर में बरकत नहीं रहती. पवित्रता के अभाव में अन्न और धन की कमी होने लगती है. भोजन बनाने से पहले स्नान करना और शुद्ध मन से पकाना ही सुख-समृद्धि का आधार माना गया है. 

यह भी पढ़ें: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! चाणक्य के ये 3 नियम घर में लाते हैं सुख और समृद्धि

दोनों हाथों से सिर खुजलाना

विष्णु पुराण सहित कई ग्रंथों में शरीर के अंगों को खुजलाने के विशेष नियम बताए गए हैं. शास्त्रों के मुताबिक, दोनों हाथों से एक साथ सिर खुजलाना बेहद अशुभ है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से निर्णय क्षमता प्रभावित होती है. इसके परिणामस्वरूप बिजनेस में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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