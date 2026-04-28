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Astro Tips: क्या आपके जीवन में बढ़ गई है परेशानी? ज्योतिष के ये 5 संकेत बताते हैं कि कब पलटेगी किस्मत

Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुरे समय के बाद जीवन में अच्छा मोड़ आता है. शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए हैं, जो आने वाले मंगलकारी समय की ओर इशारा करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 5 संकेत बताए गए है, तो जीवन में होने वाले बड़े और सकारात्म्क बदलाव की ओर इशारा करते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:35 PM IST
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Astro Tips: क्या आपके जीवन में बढ़ गई है परेशानी? ज्योतिष के ये 5 संकेत बताते हैं कि कब पलटेगी किस्मत

Astro Tips: जीवन में कभी-कभी ऐसा भी समय आता है जब हर रास्ता बंद नजर आता है. घर में कलह, करियर में रुकावट और अपनों का अजनबी व्यवहार जैसी घटनाएं अचानक घटने लगती हैं. ऐसे में व्यक्ति यह महसूस करता है कि ऊसके खिलाफ हर कोई खड़ा हो गया. ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है. लेकिन शास्त्रों के अनुसार, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय भी होता है. शास्त्र कहते हैं कि जब किसी के जीवन में सुनहरा समय शुरू होता है तो उससे पहले कुछ संकेत नजर आने लगते हैं. कहा जाता है कि इंसान का कठिन समय उसे आने वाली बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है. आइए, जानते हैं कि परेशानियों में मिलने वाले ऐसे कौन-कौन से संकेत है, जो सफलता के द्वार खोलते हैं. 

जीवन में क्यों आता है संघर्ष

ज्योतिषीय के नजरिए से हर इंसान के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव ग्रहों की चाल पर निर्भर कहते हैं. जब शनि, राहु या केतु जैसे भारी ग्रह प्रतिकूल होते हैं, तो संघर्ष बढ़ जाता है. लेकिन यही ग्रह जब अपनी राशि बदलते हैं या शुभ दृष्टि डालते हैं, तो रातों-रात स्थितियां बदल जाती हैं.

5 ज्योतिषीय संकेत जो बताते हैं कि समय बदलेगा

लगातार मिलने वाली असफलताएं- अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी सफलता हाथ से फिसल रही है, तो निराश न हों. ज्योतिष के अनुसार, यह इस बात का संकेत है कि ग्रह आपकी धैर्य शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं. यह ब्रेकथ्रू से ठीक पहले की स्थिति होती है, जहां रुकावटें खत्म होते ही अचानक बड़ी कामयाबी मिलती है.

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रिश्तों में अचानक तनाव और अलगाव- बिना वजह अपनों से मनमुटाव या घर में छोटी-छोटी बातों पर तकरार होना ऊर्जा के बड़े बदलाव को दर्शाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से नकारात्मकता बाहर निकल रही है ताकि सकारात्मक संबंधों और शांति के लिए जगह बन सके.

पुराने दोस्तों का अचानक मिलना- ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सालों पुराने मित्रों या उन लोगों का अचानक आपके जीवन में वापस आना खास संकेत देता है. यह इस बात को दर्शाता है कि आपके प्रारब्ध के अधूरे कर्म पूरे हो रहे हैं और अब आप एक नए नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं. 

मानसिक स्थिति में बदलाव- ज्योतिष शास्त्र की मानें तो अजीबोगरीब सपने आना या अचानक नींद में बदलाव सिर्फ संयोग नहीं है. यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपके अवचेतन मन के बीच चल रहे तालमेल का परिणाम है. यह संकेत देता है कि आपकी आत्मिक शक्ति एक नए स्तर पर जा रही है.

यह भी पढ़ें: इन 4 राशि वालों के जीवन में कभी नहीं होती धन और ऐश्वर्य की कमी, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं मेहरबान

अकारण बेचैनी और मन का अशांत होना- जब बिना किसी बाहरी कारण के मन व्याकुल रहने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आने वाले बड़े बदलाव को महसूस कर रही है. यह बेचैनी पुराने ढर्रे को छोड़कर नई दिशा में बढ़ने की ओर संकेत करती है. 

क्या करें उपाय जब वक्त कठिन हो?

कठिन समय में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है. ज्योतिष शास्त्र के मताबिक, ऐसी स्थिति में ध्यान, नियमित पूजा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. इसके अलावा छोटे-छोटे उपाय जैसे पक्षियों को दाना डालना या सूर्य को जल देना, आपकी कुंडली के प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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