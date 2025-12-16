Advertisement
गरीबों और बुजुर्गों का अपमान करने से हिचकते नहीं? तो जल्द ही ग्रह दोष आपकी जिंदगी कर देगा तबाह!

गरीबों और बुजुर्गों का अपमान करने से हिचकते नहीं? तो जल्द ही ग्रह दोष आपकी जिंदगी कर देगा तबाह!

Astro Ke Upay: ध्यान दें कि व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आदत और उसका आचरण ग्रहों के कमजोर होने और मजबूत होने का कारक हो सकता है. किसी को अपमानित करना या बुरी आदत रखना जीवन को ग्रह दोष से भर सकता है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:10 PM IST
Astro Tips For Grah Dosh
Astro Upay For Grah Dosh: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके व्यवहार से आपके ग्रह कमजोर या मजबूत होते हैं. आपकी अच्छी या बुरी आदत या तो आपको ग्रह दोष से मुक्त कर सकता है या फिर ग्रह दोष लगा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जान लें किन किन लोगों का आपमान करने से आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर हो सकता है. क्योंकि ग्रह कमजोर होने से जीवन में रुकावटें, आर्थिक हानि से लेकर बीमारी और अपमान बढ़ सकता है. आइए जानें किनका अपमान करने से क्या हानि होती है और कौन से ग्रह का दोष लगता है.

इन बुरी आदतों को छोड़ें

बीमार, गरीब या मजदूर का अपमान करना
शनि न्याय के कारक है और कर्मों का फल देते हैं. ऐसे में जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, बीमार, गरीब या मजदूर को अपमानित किया जाता है तो शनिदेव क्रोधित होते हैं. ऐसा करने वाले व्यक्ति को शनिदोष लगता है जिससे उसका पूरा जीवन संघर्ष से भर जाता है. व्यक्ति नशे में पड़ जाता है और मेहनत का उचित फल पाने में असफल रहता है.

देर से सोने और उठना, पिता का अपमान करना
सूर्य आत्मविश्वास, लीडरशिप, व्यक्तित्व का कारक ग्रह है. सूर्य देव की कृपा से अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे में जो व्यक्ति देर रात तक जागते है और दिन में देर तक सोते हैं है तो ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता है. जो व्यक्ति अपने पिता का अपमान करता है, उन्हें अपशब्द करता है या उनसे बहस करता है तो उसका सूर्य कमजोर होता है. कुंडली में सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है और वह आलसी बन जाता है. फैसले नहीं ले पाता है और नौकरी में बाधा आती है.

किसी के लिए ईर्ष्या का भाव रखना
दूसरों से ईर्ष्या यानी जलन की भावना रखना कुडली में राहु की स्थिति कमजोर करता है जिससे व्यक्ति को भ्रम, तनाव और मानसिक अशांति झेलनी पड़ती है. ऐसे में मन को साफ रखें और किसी के साथ अपनी तुलना न करें या जलन की भावना न रखें.

बुजुर्गों का अपमान करने से लगता है इस ग्रह का दोष
गुरु बृहस्पति ज्ञान, सम्मान और भाग्य को बढ़ने वाला ग्रह है. ऐसे में जिस घर में बुजुर्ग का अपमान किया जाता है उस घर के सदस्यों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है. यहां तक कि अपने गुरु, शिक्षका किसी अनजान बुजुर्गों का अपमान करना भी भारी पड़ सकता है. गुरुदोष लगने ने बुद्धि खराब हो सकती है और करियर में बाधाएं आती हैं और जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ नहीं मिलता है.

जानवरों को पीटना या तंग करना
जानवरों को पीटना या तंग करना केतु के दोष को कुंडली में बढ़ाता है. केतु आध्यात्म और अच्छे गुणों का कारक है. जानवरों को बेवजह पीटना, उनके लात से मारना, परेशान करना, भूखा रखना केतु को कमजोर करता है और केतु दोष लगता है. जिससे मन अशांत रहता है. अचानक बड़ी हानि और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है. घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Palmistry: यूं ही नहीं मिलती बड़ी सफलता...भाग्य का भी चाहिए साथ, जानें बुलंदियों पर ले जाते हैं हथेली के कौन से गुण! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

