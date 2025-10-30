Astro Tips: यह पापी ग्रह किसी को भी बना सकता है शराबी! किन उपायों से पा सकते हैं नशा से मुक्ति, तुरंत जान लें

Astro remedies To Get Rid Of Shrab: कुंडली में ग्रहों की गलत उपस्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति शराब या किसी और नशे का लती हो सकता है.ऐसे में जरूरी है कि सभी ग्रहों को व्यवस्थित करने के लिए कोई न कोई उपाय करते रहें. आइए जानें कौन सा ग्रह किसी व्यक्ति को शराब का लती बनाता है.
Astro Tips planet Combination: शराब या किसी और नशे की लत होना किसी व्यक्ति की संगती और उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को नशे की लत होना, शराब अधिक सेवन करना उसकी कुंडली में ग्रहों के गलत तालमेल के कारण भी हो सकता है. नशे का आदी बनने में व्यक्ति की कुण्डली में ग्रहों का बुरा प्रभाव भी हो सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि किसी व्यक्ति को नशे का लती होना किन ग्रहों की वजह से होता है और नशे से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय करें.
नशे का कारण राहु हो सकता है
राहु अगर अपनी नीच राशि हो यानी मंगल की वृश्चिक राशि में और शनि, मंगल, केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक शराब पीने का लती हो जाता है. हालांकि चंद्रमा पर जब शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति नशीली चीजों से छुटकारा पाने लगता है.
राहु और शुक्र का संबंध
किसी व्यक्ति की कुण्डली में जब राहु और शुक्र का संबंध बनने लगता है तो व्यक्ति बुरी संगति में फंस जाता है और विशेषकर ऐसे जातक शराबी हो जाते हैं या किसी और लत में पड़ जाता है. शुक्र अगर नीच हो जाए तो व्यक्ति शराब का लती हो जाती है और शराब एवं अन्य नशीली चीजों का व्यक्ति अधिक सेवन करने लगते हैं.
नशे की तल से मुक्ति पाने के लिए कटेला रत्न करें धारण
नशे की तल से मुक्ति पाने के लिए एक प्रभावशाली रत्न को धारण करें. यह रत्न है कटेला रत्न जिस पर शनिदेव का प्रभाव होता है. यह रत्न नशे के प्रभाव को कम करने में मददगार हो सकता है और व्यक्ति धीरे-धीरे शराब छोड़ने लगता है. ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में यूनानी लोग जब बहुत शराब पीते थे कटेला के बर्तन में शराब पीया करते थे ताकि शराब की लत न लगे.
नशे की तल से छुटकारा पाने के उपाय
जल में कुश डालकर हर दिन नहाएं.
शिवलिंग पर हर दिन जल से अभिषेक करें.
हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें.
शनिवार को मीठी चीजों का सेवन न करें.
ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः का हर दिन एक माला जाप करें.
पक्षियों को हर दिन दाना खिलाएं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
