Hindi Newsधर्मAstro Tips: दिखने लगें ये संकेत तो समझ लें घर में धन और सौभाग्य लेकर मां लक्ष्मी ने किया है प्रवेश, पैसों की तंगी होने वाली है दूर!

Astro Tips: दिखने लगें ये संकेत तो समझ लें घर में धन और सौभाग्य लेकर मां लक्ष्मी ने किया है प्रवेश, पैसों की तंगी होने वाली है दूर!

Money Astro Tips: अगर आपको अपने घर में कुछ विशेष संकेत दिखने लगे हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जल्द ही आपके घर का भाग्य बदलने वाला है और धन और सौभाग्य लेकर मां लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश किया है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:26 PM IST
Remedies to please Maa Lakshmi
Remedies to please Maa Lakshmi: हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस घर की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली हो, जिस घर में मां लक्ष्मी ने प्रवेश किया हो उस घर के लोगों को कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर कौन से वो संकेत हैं जिनके दिखने के बाद पता चल सके की घर में धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का वास हो रहा है और किस्मत सकारात्मक रूप से बदलने वाली है.

सपनों में आए शुभ चीजों का आना
अगर घर के किसी सदस्य को सपने में कुछ शुभ चीजें दिख रहे हैं तो समझ लें कि आपके भाग्य खुलने वाले हैं. सपने में कमल का फूल दिखना, गाय, सोने-चांदी के गहने या कुछ कीमती समुद्र चीजें दिखे तो समझ लें आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो रहा है. ऐसे सपने घर में जल्द धन की आवक बढ़ने का संकेत देते हैं.

परिवार में प्यार बढ़ना
अगर घर के लोगों में प्यार, समझ और शांति बढ़ने लगे तो समझ लें कि मां लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पर है. परिवार में कलह न हो और सदस्यों में प्रेम बना रहे तो समझ लें ऐसे घर में मां लक्ष्मी ने प्रवेश किया है.

घर में पक्षी ने अगर घोंसला बनाया हो
अगर पक्षी आपके घर में या घर की छत पर या घर के छज्जे पर घोंसला बनाती है तो घर की समृद्धि कई गुना तेजी से बढ़ती है. घर की ऊर्जा में सकारात्मकता बनी रहती है और मा लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं.

तुलसी का तेजी से बढ़ना
घर में अगर तुलसी का पौधा तेजी से बढ़ने लगे तो समझ लें कि घर में मां लक्ष्मी का वास हो रहा है और सभी धन से जड़े दुखों का अंत होने वाला है.

मन प्रसन्न रहे और घर का माहौल हल्का हो
अगर आप अपने घर में घुसते ही सकारात्मकता से भर जाते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, मन शांत होता है और घर का माहौल हल्का महसूस होता है तो समझ लें आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है. जल्द ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होने वाली हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सूतक काल या ग्रहण लगने पर अंतिम संस्कार करें या नहीं? चंद्र ग्रहण लगने से पहले जान लें

और पढ़ें- Kharmas 2026: सूर्य देव के राशि बदलते ही लग जाएगा खरमास, देख लें मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की लिस्ट

