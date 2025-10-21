Advertisement
trendingNow12969998
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, घर में टिकेगा धन

Astro Tips: अगर घर में बार-बार धन की कमी महसूस हो रही है, तो इन छोटे लेकिन प्रभावी वास्तु और ज्योतिष उपायों को जरूर अपनाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार और सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips: पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, घर में टिकेगा धन

Astro Tips to Attract Money: हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में धन-संपत्ति की कमी न हो और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे. लेकिन कई बार अच्छी आमदनी होने के बावजूद धन टिक नहीं पाता. इसका कारण केवल फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि वास्तु दोष भी हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की संरचना, दिशा और स्वच्छता में कुछ छोटी-छोटी गलतियां धन की देवी लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आइए जानें कुछ सरल वास्तु उपाय, जो आपकी तिजोरी को फिर से भर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं.

दीवारों से गंदगी और दरारें हटाएं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर या दुकान की दीवारों पर जमी गंदगी और धब्बे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. जहां गंदगी और अव्यवस्था रहती है, वहां देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता. विशेष ध्यान उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की दीवारों पर दें, क्योंकि यह दिशा कुबेर और भगवान विष्णु से जुड़ी मानी गई है. दीवारों पर दरारें, सीलन या फीका रंग दिखे तो तुरंत मरम्मत करवाएं. घर की रंगाई में हल्के और चमकीले रंग जैसे क्रीम, हल्का पीला या आसमानी रंग का प्रयोग करें, ये धन की स्थिरता और शुभ ऊर्जा बढ़ाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मकड़ी के जाले तुरंत साफ करें

मकड़ी के जाले देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये धन आगमन में बाधा डालते हैं. जाले घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और नकारात्मकता बढ़ाते हैं. सप्ताह में एक बार छत, कोनों और फर्नीचर के पीछे की पूरी सफाई करें. सफाई के बाद घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं. इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सूखी या मुरझाई पत्तियां न रखें

वास्तु और धर्मग्रंथों में कहा गया है कि सूखे या मुरझाए पौधे आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं. रोजाना अपने पौधों की देखभाल करें और सूखी पत्तियां तुरंत हटा दें. घर में तुलसी, मनी प्लांट या बांस के पौधे रखें। माना जाता है कि ये पौधे धन आकर्षित करते हैं और उन्नति का मार्ग खोलते हैं. कभी भी मुरझाई हुई तुलसी घर के आंगन में न रखें, क्योंकि यह मां लक्ष्मी के क्रोध का कारण बन सकती है.

यह भी पढ़ें: Sunday Astro Tips: रविवार को भूल से भी न खरीदें ये चीजें, वरना घर से चली जाएगी मां लक्ष्मी, होगी धन-हानि

चमगादड़ों से रखें दूरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर या दुकान में चमगादड़ रहते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और धन की हानि होती है. यदि घर में चमगादड़ दिखें, तो तुरंत सफाई करवाएं और उन जगहों को रोशन रखें. सुबह-शाम घर में गायत्री मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. यह वातावरण को पवित्र बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhawan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश