Astro Tips: पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, घर में टिकेगा धन

Astro Tips to Attract Money: हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में धन-संपत्ति की कमी न हो और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे. लेकिन कई बार अच्छी आमदनी होने के बावजूद धन टिक नहीं पाता. इसका कारण केवल फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि वास्तु दोष भी हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की संरचना, दिशा और स्वच्छता में कुछ छोटी-छोटी गलतियां धन की देवी लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आइए जानें कुछ सरल वास्तु उपाय, जो आपकी तिजोरी को फिर से भर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं.

दीवारों से गंदगी और दरारें हटाएं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर या दुकान की दीवारों पर जमी गंदगी और धब्बे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. जहां गंदगी और अव्यवस्था रहती है, वहां देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता. विशेष ध्यान उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की दीवारों पर दें, क्योंकि यह दिशा कुबेर और भगवान विष्णु से जुड़ी मानी गई है. दीवारों पर दरारें, सीलन या फीका रंग दिखे तो तुरंत मरम्मत करवाएं. घर की रंगाई में हल्के और चमकीले रंग जैसे क्रीम, हल्का पीला या आसमानी रंग का प्रयोग करें, ये धन की स्थिरता और शुभ ऊर्जा बढ़ाते हैं.

मकड़ी के जाले तुरंत साफ करें

मकड़ी के जाले देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये धन आगमन में बाधा डालते हैं. जाले घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और नकारात्मकता बढ़ाते हैं. सप्ताह में एक बार छत, कोनों और फर्नीचर के पीछे की पूरी सफाई करें. सफाई के बाद घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं. इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सूखी या मुरझाई पत्तियां न रखें

वास्तु और धर्मग्रंथों में कहा गया है कि सूखे या मुरझाए पौधे आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं. रोजाना अपने पौधों की देखभाल करें और सूखी पत्तियां तुरंत हटा दें. घर में तुलसी, मनी प्लांट या बांस के पौधे रखें। माना जाता है कि ये पौधे धन आकर्षित करते हैं और उन्नति का मार्ग खोलते हैं. कभी भी मुरझाई हुई तुलसी घर के आंगन में न रखें, क्योंकि यह मां लक्ष्मी के क्रोध का कारण बन सकती है.

चमगादड़ों से रखें दूरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर या दुकान में चमगादड़ रहते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और धन की हानि होती है. यदि घर में चमगादड़ दिखें, तो तुरंत सफाई करवाएं और उन जगहों को रोशन रखें. सुबह-शाम घर में गायत्री मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. यह वातावरण को पवित्र बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)