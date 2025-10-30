Advertisement
trendingNow12981780
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक संबंध बनाना शुभ या अशुभ, जानें सुबह सवेरे कौन से 4 काम करना वर्जित!

Brahma Muhurta Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक संबंध बनाना शुभ होता है या अशुभ, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें. साथ ही यह भी जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से 5 काम न करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brahma Muhurta Astro Tips
Brahma Muhurta Astro Tips

Astro Tips For Early Morning: ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है. सुबह का यह ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक और मानसिक रूप से आपको शुद्ध करता है और इससे एक नई शुरुआत करने की शक्ति मिलती है. हालांकि इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय की गई कुछ गलतियां पूरा दिन या पूरा जीवन खराब कर सकती हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि कौन से 5 काम कतई नहीं करने चाहिए.

ब्रह्म मुहूर्त में झूठ न बोलें
ब्रह्म मुहूर्त एक अति शुभ और पवित्र समय होता है. ऐसे में इस समय भूल से भी किसी से झूठ न बोलें. ऐसा करने से देवी देवता तो नाराज होंगे ही इसके साथ ही आपके सभी ग्रह कमजोर हो जाएंगे जिससे जीवन की दिक्कतें बढ़ सकती है. ऐसे में पूरी कोशिश करें कि दिन की शुरुआत झूठ से न करें.

ब्रह्म मुहूर्त में मन में कोई नकारात्मकता न लाएं
ब्रह्म मुहूर्त दिन की एक नई शुरुआत का होता है ऐसे में अपने मन में किसी के लिए कुंठा न रखें और किसी के प्रति नकारात्मकता का भाव न रखें. किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मकता भाव रखना आपके जीवन के लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है. आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. आप खुद भी मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रह्म मुहूर्त में संभोग न करें
ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता जागृत होते हैं ऐसे में हर ओर सकारात्मकता का संचार होता है. यह समय पूजा अर्चना का होता है. ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर संभोग नहीं करना चाहिए.मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शारारिक संबंध बनान अशुभ होचा है. ऐसे घर में वास्तु दोष लगता है और घर में धन हानि लगातार बनी रहती है. शुक्र ग्रह कमजोर होता है जिससे प्रेम में कमी होने लगती है. ऐसे दंपत्ति पर ग्रहों की क्रूर दृष्टि पड़ती है जिससे सुख खत्म होने लगता है.

ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करना वर्जित
कुछ लोग की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही भोजन करने लगते हैं. चाय बिस्कुट का सेवन करते हैं. ऐसा करना सेहत के लिहाज से तो खराब है ही लेकिन धार्मिक रूप से भी ब्रह्म मुहूर्त में भोजन आदि करना अशुभ माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ करने का है ऐसे में इस समय खाना खाने से घर में नकारात्मकता फैलती है घर के लोग बीमार पड़ने लगते हैं.

ब्रह्म मुहूर्त में किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें
ब्रह्म मुहूर्त में बहुत शुभ समय होता है, हर ओर सकारात्मकता फैली रहती है लेकिन अगर इस समय किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. ब्रह्म मुहूर्त में किसी का भी अनादर न करें. इससे आपके हर काम में समस्एं पैदा हो सकती है और बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Shukra Guru Kendra Yog: केंद्र दृष्टि योग इन 3 राशि वालों के लिए खोलेगा पैसों का खजाना, सुख और प्रेम में डूब जाएंगे जातक!

और पढ़ें- Astro Tips: सुबह सवेरे बच्चों से करवाएं इन चमत्कारी मत्रों का जाप, बढ़ेगी बुद्धी और एकाग्रता, मां सरस्वती की होगी कृपा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!