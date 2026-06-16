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Astro Tips: घर पर हवन करवाना है तो जान लें कौन सी गलतियां न करें, आहुति देने का क्या है सही क्रम और सामग्री की पूरी लिस्ट

Havan Astro Tips: अगर आप घर में हवन करवाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन से जुड़ी कौन सी गलतियां न करें और हवन के लिए सामग्री कौन-कौन सी है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 16, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:22 PM IST
Astro Tips: घर पर हवन करवाना है तो जान लें कौन सी गलतियां न करें, आहुति देने का क्या है सही क्रम और सामग्री की पूरी लिस्ट
Image Credit: AI (Havan At Home)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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