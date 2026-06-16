Hawan Ki Vidhi: घर में हवन अनुष्ठान का आयोजन करना एक पुरानी परंपरा है. शुभ कार्यों की शुरुआत करनी हो या कोई और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन, सभी कार्यक्रम को बिना बाधा के संपन्न किया जा सके इसके लिए हवन करने का विधान है. नया घर बनाना हो, कोई त्योहार हो या घर की शांति के लिए अनुष्ठान करवाना हो, हिंदू घरों में हवन करवाना एक सामान्य सी बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन करवाने को लेकर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, हवन के समय किस तरह की गलती न करें, हवन करवाने से क्या लाभ होता है.