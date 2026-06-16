Hawan Ki Vidhi: घर में हवन अनुष्ठान का आयोजन करना एक पुरानी परंपरा है. शुभ कार्यों की शुरुआत करनी हो या कोई और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन, सभी कार्यक्रम को बिना बाधा के संपन्न किया जा सके इसके लिए हवन करने का विधान है. नया घर बनाना हो, कोई त्योहार हो या घर की शांति के लिए अनुष्ठान करवाना हो, हिंदू घरों में हवन करवाना एक सामान्य सी बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन करवाने को लेकर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, हवन के समय किस तरह की गलती न करें, हवन करवाने से क्या लाभ होता है.
सनातन परंपरा में हवन केवल एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से वातावरण शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है. ध्यान दें हवन केवल पंडित ही नहीं कर सकते हैं बल्कि श्रद्धा और सही विधि के साथ घर के लोग भी सरल विधि के साथ हवन कर सकते हैं. इससे देवी-देवताओं की घर पर कृपा होती है. ऐसे में आइए हवन से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करें.
हवन शुरू करने से पहले हवन सामग्री को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है. ताकि पूजा में कोई बाधा न आए. ये रही पूरी लिस्ट-
हवन के लिए मिट्टी या तांबे का हवन कुंड
आम की लकड़ी
समिधा, जौ
तिल, अक्षत
शुद्ध घी, गुड़
मिश्री, बताशे
कपूर, सूखा नारियल
शहद, फूल
कलावा, दीपक
बाती और शुद्ध जल
हवन करने से पहले पूरे घर को साफ करें.
इसके बाद घर के सभी सदस्य स्नान आदि कर साफ कपड़े धारण करें.
पूजा स्थल को साफ करके गंगाजल छिड़कें.
अगर मिट्टी का घर है तो हवन से पहले घर के मुख्य द्वार और हवन वाली जगह को गोबर से लीप सकते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन करने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हवन सही दिशा में ही किया जाए. घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में अगर हवन का आयोजन किया जाए तो इसे अति शुभ माना जाएगा. हवन के समय आहूति देने वाले को अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए.
सबसे पहले गणेश का ध्यान कर उनका आह्वान करिए.
अब पूजा स्थल पर कलश स्थापना करिए.
कलश में जल भरें और उसमें आम या अशोक के पत्ते रखें.
पत्तों के ऊपर सूखा नारियल रखें.
इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत व फूल चढ़ाएं.
अब हवन कुंड स्थापित करें व आम की लकड़ी सजाएं.
कुंड पर शुद्ध जल छिड़कें व कलावा बांधें. अब कुंड पर रोली-अक्षत अर्पित करें.
कपूर या घी से अग् जलाए और अग्निदेव का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें.
हवन की अग्नि में क्रमशः गणेशजी, नवग्रह, पंचदेवता, कुलदेवता के साथ ही एक के बाद एक करके ग्रामदेवता और पितरों को आहुति दें. अब आराध्य देव का मंत्र या शुद्ध उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें. हवन सामग्री एक एक कर अग्निदेव को अर्पित करें. हर मंत्र के अंत में “स्वाहा” का उच्चारण करें, नहीं तो आहुति को अग्नि देवता स्वीकार नहीं करें. हवन के दौरान घी, जौ, तिल व हवन सामग्री की आहुति में दें. गुड़, बताशे और मिठाई की आहुति भोग के रूप में अग्नि देव तो अर्पित करें.
हवन में पूर्णाहुति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. सूखे नारियल के ऊपरी हिस्से को काटें और उसमें हवन सामग्री भरकर उस पर कलावा बांधें. हवन कुंड के बीच में नारियल को रखें और शुद्ध घी अर्पित करते जाएं. साथ में मंत्रों का जाप करें. अब हवन कुंड के चारों ओर जल फेरें व हवन को पूर्ण करें.
हवन के समय मन को शांत रखें. ध्यान दें जहां पर हवन कर रहे हैं वहां पर स्वच्छता और शांति हो. हवन के समय परिवार के सभी साथ हों. हवन सामग्री साफ हो. आहुति देते समय सामग्री को हमेशा अंगूठे, मध्यमा और अनामिका अंगुली को जोड़कर अर्पित करें. हवन संपन्न होने पर भस्म को प्रसाद स्वरूप माथे पर लगा लें. बची हुई सामग्री को किसी साभ और पवित्र जगह पर मिट्टी में दबा दें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में समय-समय पर हवन किया जाता है उस घर में देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है.
जिस घर में नियमित रूप से हवन होता है वहां नवग्रहों का संतुलन बना रहता है और कृपा भी प्राप्त होती है.
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण शांत रहता है.
नियमित हवन से घर के लोगों में प्यार बढ़ता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है.
हवन सामग्री वातावरण को सुगंधित करते हैं जिसके प्रभाव से घर के लोगों की सोच सकारात्मक होती है.
घर में हवन करवाने से घर के लोगों की धार्मिक आस्था को मजबूत होने लगती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)