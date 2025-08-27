Astro Tips: जुड़वां केला होता है चमत्कारी, विष्णु लक्ष्मी केला घर लाकर करें धन-संपत्ति से जुड़ा यह उपाय!

Vishnu Lakshmi Banana Benefits: क्या आपने जुड़वा केला देखा है या क्या आपने जुड़वा केले के चम्त्कार के बारे में सुना है. दरअसल, जो दो केले आपस में जुड़े होते हैं उसे जुड़वा केला कहा जाता है. ऐसे केले को चमत्कारी माना जाता है. इन एक साथ जुड़े केले को विष्णु लक्ष्मी केला कहते हैं. मान्यता है कि इनको घर में लाकर इनकी विशेष पूजा अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि, धन की आवक बढ़ जाती है. आइए जुड़वा के उपाय जानें.

विष्णु लक्ष्मी केले की पहचान

ऐसा माना जाता है कि जब केले के फूल पर ओस की बूंदें रात में गिरती हैं और विशेष ग्रह-नक्षत्रों का मेल होता है तो केले आपस में जुड़ते हैं. इस तरह के जुड़वां केले को विष्णु लक्ष्मी केला के नाम से जाना जाता है. ध्यान दें कि यह साधारण केले नहीं होते हैं बल्कि ऐसा फल घर आ जाए तो इसे घर के लिए अति शुभ माना जाता है.

घर लाने का सही तरीका

अगर आपको कहीं जुड़वां केला दिखे तो घर जरूर ले कर आएं. पीले कपड़े पर केले को रखकर स्नान करने के बाद उसकी पूजा करें. एक केले पर विष्णु जी का स्वरूप अष्टगंध या सिंदूर से बना दें और दो दूसरा केला है उस पर लक्ष्मी जी का स्वरूप बनाएं. दोनों को धूप-दीप दिखाएं और विधि अनुसार पूजा अर्चना करें.

धन वृद्धि के लिए उपाय

पूजा के बाद जुड़वा केले को घर या दुकान में रखें और धन, पूंजी या गहने रखने वाली जगह पर 24 घंटे के लिए रखकर छोड़ दें. अब इसे प्रसाद की तरह परिवार में बांटें. इस उपाय को करने से घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी. आय के रास्ते खुले रहेंगे.

संतान प्राप्ति का उपाय

जिन लोगों को संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है वो विष्णु लक्ष्मी केला घर लेकर आए और विधि अनुसार उसकी पूजा कर केले को प्रसाद के रूप में खाएं. इससे संतान प्राप्ति के योग बनेंगे.

रुकेगी धन हानि

अगर घर में धन हानि लगातार हो रही है तो जुड़वा केले का छिलका घर की मिट्टी में दबा दे या गमले में डाल दें. केले के डंठल को पीले रुमाल में बांधे और चावल, सुपारी और सिक्कों के साथ इसकी एक पोटली तैयार कर लें. अब इस पोटली को पूजा वाली जगह पर रख दें. इस उपाय को करने से धन हानि रुक जाएगी और घर में सकारात्मकता आएगी.

