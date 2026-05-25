Curse Astro Tips: लग गई है किसी की भयानक हाय या श्राप? जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे पहले जान लें इस से बचने के शक्तिशाली मंत्र और उपाय!

Curse Removal Astrology Remedies: क्या आपकी जिंदगी अचानक सब बर्बाद होने लगा है? मेहनत का फल नहीं मिल रहा और सफलता मिलते-मिलते रह जाती है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सब सही होने पर भी मन शांत नहीं रहता और घर में कलह या बीमारी का डेरा जमा हुआ है? ये सभी कोई सामान्य सी स्थितियां नहीं है बल्कि किसी के भयानक हाय या श्राप लगने के लक्षण है जो आपको शांति से जीने नहीं दे रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार पितृ, स्त्री, गुरु या ब्राह्मण से मिला श्राप कुंडली में शनि-राहु दोष बनते है और पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं. वैसे तो एक बार किसी की हाय या श्राप लग जाए तो उसका फलित होना तय है लेकिन कुछ उपायों को करके भयानक से भयानक श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है. शास्त्रों में श्राप निवारण के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र और अचूक उपायों की जानकारी दी गई है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

श्राप मुक्ति के उपाय

क्षमा मांगे

भयंकर से भयंकर हाय या श्राप से मुक्ति पाने ये उसके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि जिसने श्राप दिया है या आपको लगता हो कि आपको फलाने व्यक्ति की हाय लगी है तो उससे सच्चे मन से क्षमा मांगें. अगर वो पास में नहीं है तो मन ही मन उस व्यक्ति का ध्यान करें और सच्चे मन से अपने किए के लिए क्षमा मांगे.

दान-पुण्य और आराधना

श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए दान-पुण्य करें. भगवान की उपासना करें और जिस बुरे कर्म के लिए श्राप मिला है उस कर्म को दोबारा न करने का मन ही मन संकल्प करें. गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंदों की मदद कर उनका आशीर्वाद लें, यही आशीर्वाद श्राप के प्रभाव से लड़ सकता है.

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सकारात्मक सोच रखें

आध्यात्मिक अभ्यास करें और मन को सकारात्मक रखने की कोशिश करें. अपने विचारों और कर्मों को हर दिन शुद्ध करने की कोशिश करते रहें. नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते रहे जिससे मन में श्राप को लेकर भय न बढ़े.

शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें

किसी भी श्राप का काट अगर किसी के पास है तो वो हैं महादेव जिनकी नियमित पूजा करनी चाहिए. महादेव की पूजा करें आराधना करें और उनके शक्तिशाली मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ नमः शिवाय', इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. दोनों में से किसी एक मंत्र का नियमित जाप करें. श्राप के कारण जीवन में आ रही बाधाओं और दोषों से राहत मिल सकती है.

सूर्य देव की उपासना

सूर्य देव आत्मा के कारक हैं. अगर आपको अपने अंतर आत्मा से लगता है कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए आपको किसी की हाय लग गई है तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए. हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करें और सूर्योदय होते ही तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय 'ॐ नमो भगवते रुद्राय' मंत्र का जाप करें. जीवन में बदलाव दिखने लगेंगे.

श्राप निवारण पीपल पूजा

पीपल के पेड़ को लेकर मान्यता है कि इस फेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का वास होता है. ऐसे में पीपल का पेड़ श्राप निवारण में मददगार होता है. शनिवार या अमावस्या तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर पास के पीपल के पेड़ के पास जाएं और पेड़ की जड़ में दूध, काले तिल व जल चढ़ाएं. इसके साथ-साथ "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र मन ही मन जपें. साथ ही साथ पेड़ की 7 परिक्रमा भी करें. सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पेड़ पर कच्चा सूत 7 बार घूमकर लपेटें. इसी 7 बंधन के बदले श्राप के बंधन कटते जाते हैं. ऐसा लगातार 43 शनिवार करें तो इस उपाय से भयंकर पितृ श्राप, स्त्री श्राप और सर्प श्राप से मुक्ति मिल सकती है. ऐसे किसी भी श्राप का प्रभाव कम से कम और शांत हो जाता है. ध्यान रहे कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ को न छुएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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