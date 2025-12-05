Astro Tips: पैरों में सोना पहनना शुभ या अशुभ, नियम अनुसार जान लें कौन से ग्रह और देवी से है संबंध!

Wearing gold anklet: महिलाओं को गहनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस धातु को शरीर के किस अंग में पहनना चाहिए और किस धातु को नहीं पहनना चाहिए. खासकर सोने के गहने की बात करें तो इसे लेकर लेकर कई मान्यताए हैं, जैसे किस अंग में इसे दारण करें और किस अंग में न धारण करें. ध्यान दें कि पायल बिछिया जैसे गहने चांदी के होते हैं यानी महिलाएं पैरों में चादी के कगहने पहती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि पैरों में क्या सोने के धातु से बने गहने पहन सकते हैं. जैसे क्या सोने के पायल हो या बिछिया आदि पहन सकते हैं, सोने के गहने पहनने के नियम क्या हैं. इस बार में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि सोने का किस ग्रह से संबंध है और किस देवी से इससे संबंध है.

सोने को धारण करने का नियम क्या है?

पैरों में सोना क्यों न पहनें?

हिंदू धर्म में सोना धातु मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में सोने का सम्मान भी देवी लक्ष्मी की तरह ही करना ताहिए. इससे घर में समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है. देवी लक्ष्मी का प्रतीक सोमा को पैरों में पहनने से उसका अपमान होता है. शरीर का निचला हिस्सा गंदगी से जुड़ा है ऐसे में सोना शरीर के ऊपरी हिस्से ही पहनना चाहिए. कान, गले और हाथ में सोना पहने लेकिन नियम है कि पैरों में सोना धारण करना नहीं पहनना चाहिए.

पैरों में सोना पहनने से क्या हो सकता है?

धार्मिक दृष्टि से सोना को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. जब सोने को पैरों में धारण किया जाता है तो इससे देवी-देवताओं का अपमान तो होता ही है इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न अपनी कृपा उस व्यक्ति पर नहीं डालती हैं. व्यक्ति को जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वैवाहिक जीवन बिगड़ने लगता है. ऐसे में सोना पहनने का नियम यह कहता है कि सोने के गहने कमर के नीचे न रहने यानी पैरों में न पहने.

कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर होता है

ज्योतिष में सोना धातु को देवगुरु बृहस्पति देव के स्वामित्व का धातु माना गया है. सोना धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है की सोने को कमर के नीचे यानी पैरों में धारण न करें इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होने लगती है और मां लक्ष्मी भी क्रोधित होती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

