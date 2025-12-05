Advertisement
trendingNow13030202
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: पैरों में सोना पहनना शुभ या अशुभ, नियम अनुसार जान लें कौन से ग्रह और देवी से है संबंध!

Astro Tips Wear Gold Anklet Niyam: महिलाएं सोने के गहने पहनने का शौक रखती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने को धारण करने का क्या नियम है और सोने का किस ग्रह से संबंध होता है. इस बारे में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Can you wear gold on your feet
Can you wear gold on your feet

Wearing gold anklet: महिलाओं को गहनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस धातु को शरीर के किस अंग में पहनना चाहिए और किस धातु को नहीं पहनना चाहिए. खासकर सोने के गहने की बात करें तो इसे लेकर लेकर कई मान्यताए हैं, जैसे किस अंग में इसे दारण करें और किस अंग में न धारण करें. ध्यान दें कि पायल बिछिया जैसे गहने चांदी के होते हैं यानी महिलाएं पैरों में चादी के कगहने पहती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि पैरों में क्या सोने के धातु से बने गहने पहन सकते हैं. जैसे क्या सोने के पायल हो या बिछिया आदि पहन सकते हैं, सोने के गहने पहनने के नियम क्या हैं. इस बार में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि सोने का किस ग्रह से संबंध है और किस देवी से इससे संबंध है.

सोने को धारण करने का नियम क्या है?
पैरों में सोना क्यों न पहनें?
हिंदू धर्म में सोना धातु मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में सोने का सम्मान भी देवी लक्ष्मी की तरह ही करना ताहिए. इससे घर में समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है. देवी लक्ष्मी का प्रतीक सोमा को पैरों में पहनने से उसका अपमान होता है. शरीर का निचला हिस्सा गंदगी से जुड़ा है ऐसे में सोना शरीर के ऊपरी हिस्से ही पहनना चाहिए. कान, गले और हाथ में सोना पहने लेकिन नियम है कि पैरों में सोना धारण करना नहीं पहनना चाहिए.

पैरों में सोना पहनने से क्या हो सकता है?
धार्मिक दृष्टि से सोना को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. जब  सोने को पैरों में धारण किया जाता है तो इससे देवी-देवताओं का अपमान तो होता ही है इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न अपनी कृपा उस व्यक्ति पर नहीं डालती हैं.  व्यक्ति को जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वैवाहिक जीवन बिगड़ने लगता है. ऐसे में सोना पहनने का नियम यह कहता है कि सोने के गहने कमर के नीचे न रहने यानी पैरों में न पहने. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर होता है
ज्योतिष में सोना धातु को देवगुरु बृहस्पति देव के स्वामित्व का धातु माना गया है. सोना धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है की सोने को कमर के नीचे यानी पैरों में धारण न करें इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होने लगती है और मां लक्ष्मी भी क्रोधित होती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Swapna Shastra: सरसों तेल से लेकर काला कुत्ता... शनिदेव से जुड़े ये सपने क्या बताते हैं, जान लें शुभ अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Bajrang Baan Path: बजरंग बाण का नियमित पाठ भय करता है मुक्त, संकट का नहीं रहता नामोनिशान!

और पढ़ें- Astro Tips: आपके खाने का स्वाद बताएगा कौन सा ग्रह आप पर भारी, जानें कमजोर को बलवान करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद