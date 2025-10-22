Astro Tips: अंगूठे में छल्ला पहनना शुभ या अशुभ? ज्योतिष के इन नियमों का रखें खास ख्याल

Chandi Challa in Thumb: अंगूठी पहनना सिर्फ फैशन या सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसका सीधा संबंध ज्योतिष, हस्तरेखा और ऊर्जा विज्ञान से भी माना गया है. आपने लोगों को अलग-अलग उंगलियों में रिंग पहने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग अंगूठे में छल्ला (Thumb Ring) भी पहनते हैं. यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी ज्योतिषीय मान्यताएं छिपी हैं. ज्योतिष के अनुसार, हाथ की हर उंगली एक ग्रह से जुड़ी होती है और अंगूठा विशेष रूप से शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है. शुक्र जीवन में प्रेम, कला, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और समृद्धि का कारक होता है. इसलिए अंगूठे में छल्ला पहनने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना शुभ है या अशुभ और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या नियम बताए गए हैं.

अंगूठा और शुक्र ग्रह का गहरा संबंध

अंगूठा व्यक्ति की इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का प्रतीक होता है. यह शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है. ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो उसके जीवन में रिश्तों में अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयां या मानसिक बेचैनी उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में अंगूठे में सही धातु का छल्ला पहनने से शुक्र ग्रह को शक्ति मिलती है, जिससे जीवन में संतुलन, रचनात्मकता और सुख-समृद्धि आती है.

कौन-सी धातु का छल्ला शुभ माना जाता है?

अंगूठे में पहनने के लिए चांदी का छल्ला सबसे शुभ माना गया है. चांदी चंद्रमा से संबंधित धातु है, जो मन और भावनाओं को शांत करती है. जब इसे शुक्र के स्थान यानी अंगूठे में धारण किया जाता है, तो यह व्यक्ति के तनाव, क्रोध और मानसिक अस्थिरता को कम करता है. साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता, प्रेम संबंधों में स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. छल्ला हमेशा बिना जोड़ का और गोल आकार में होना चाहिए. इसे दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनना सबसे शुभ माना गया है.

छल्ला कब और कैसे पहनना चाहिए?

अंगूठे में छल्ला पहनते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है, अन्यथा इसका शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता. ऐसे में इसे साफ मन और शांत वातावरण में पहनें. शुक्रवार का दिन इस कार्य के लिए सबसे शुभ माना जाता है. छल्ला पहनने से पहले उसे गाय के दूध में कुछ समय के लिए डुबोकर रखें. इसके बाद स्वच्छ जल से धोकर अपने पूजा स्थान पर रखें और शुक्र देव का आशीर्वाद लें. फिर इसे दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें.

किन लोगों को अंगूठे में छल्ला नहीं पहनना चाहिए?

वैसे तो अंगूठे में छल्ला पहनना आमतौर पर शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए. जिनकी कुंडली में शुक्र या चंद्रमा अशुभ स्थिति में हों, वे बिना विशेषज्ञ सलाह के रिंग न पहनें. इसके अलावा मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों को चांदी का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता. अंगूठे में सोने का छल्ला पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शुक्र ग्रह पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है.

