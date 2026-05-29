Advertisement
trendingNow13231938
Hindi Newsधर्मAstro Tips: एक साथ मिलेगी विष्णु जी और गुरु ग्रह की कृपा, इस रंग का कलावा पहनने के हैं 4 बड़े लाभ!

Astro Tips: एक साथ मिलेगी विष्णु जी और गुरु ग्रह की कृपा, इस रंग का कलावा पहनने के हैं 4 बड़े लाभ!

Astro Tips Wearing Yellow Kalawa: पीला कलावा बांधने के क्या प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं और इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, आइए इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yellow Kalawa Benefits
Yellow Kalawa Benefits

Astro Tips Yellow Kalawa: ज्योतिष में रंगों का विशेष महत्व है और जीवन पर रंगों का गहरा प्रभाव होता है. ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है. इस तरह पीले कलावे का भी महत्व बढ़ जाता है. इसे बृहस्पति देव के साथ ही भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है. धन, विवाह, शिक्षा और सम्मान को लेकर पीला कलावा बांधने के क्या फायदे हो सकते हैं? आइए जानें.  

पीले रंग का कलावा अति शुभ
हिंदू धर्म में पीले रंग का कलावा अति शुभ माना गया है जिसे लेकर मान्यता है कि इसे कलाई पर बांधने से एक साथ विष्णु जी और गुरु बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है. पीले कलावे को बांधने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी काम बनने लगते हैं. 

बनने लगता है सभी रुके काम
भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह मजबूत होने लगता है. मान्यतानुसार पीला कलावा बांधने से जीवन में नये अवसर मिलते रहते हैं और अटके हुए काम भी बनने लगते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक शांति मिलती है
मान्यता है कि जिंदगी में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए पीला कलावा पहनना चाहिए. पीला रंग तनाव कम करता है और मानसिक शांति देते हैं. मन जब शांत रहता है तो व्यक्ति जिंदगी से जुड़े सही फैसले लेने लगते हैं.

मिलता है पूजा का अति शुभ
किसी भी व्रत या मांगलिक कार्यों में पीला कलावा बंधवाना अति शुभ माना गया है. इस एक विधि से पूजा या फिर व्रत का व्यक्ति को पूर्ण फल प्राप्त होता है और लंबे समय तक उस कलावे का सकारात्मक प्रभाव जीवन पर बना रहता है.

नेगेटिविटी से होता है बचाव
मान्यता है कि पीले कलावा कलाई पर बांधने से बुरी नजर से भी व्यक्ति का बचाव होता है. वैसे 21 दिन बाद कलावे को बदल देने का नियम है क्योंकि इतने दिनों बाद कलावे का शुभ प्रभाव कम हो जाता है.

पीला कलावा बांधने का सही दिन
नियम है कि पीला कलावा हमेशा गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए. पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान का ध्यान करते हुए कलावे को मंत्रोच्चारण के साथ कलाई पर बांधें. महिलाएं कलावा बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बंधवाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 2 जून को होने वाला है गुरु गोचर, जीवन में प्रगति के लिए करें ये 5 प्रभावशाली उपाय!

और पढ़ें- Astro Tips: जून में शनि की चाल और राहु-केतु का गहरा प्रभाव... किन राशि वालों की जिंदगी में आ सकते हैं बड़े बदलाव? जानें 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
Neet re exam
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
Siddaramaiah
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'