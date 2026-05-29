Astro Tips: एक साथ मिलेगी विष्णु जी और गुरु ग्रह की कृपा, इस रंग का कलावा पहनने के हैं 4 बड़े लाभ!

Astro Tips Yellow Kalawa: ज्योतिष में रंगों का विशेष महत्व है और जीवन पर रंगों का गहरा प्रभाव होता है. ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है. इस तरह पीले कलावे का भी महत्व बढ़ जाता है. इसे बृहस्पति देव के साथ ही भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है. धन, विवाह, शिक्षा और सम्मान को लेकर पीला कलावा बांधने के क्या फायदे हो सकते हैं? आइए जानें.

पीले रंग का कलावा अति शुभ

हिंदू धर्म में पीले रंग का कलावा अति शुभ माना गया है जिसे लेकर मान्यता है कि इसे कलाई पर बांधने से एक साथ विष्णु जी और गुरु बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है. पीले कलावे को बांधने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी काम बनने लगते हैं.

बनने लगता है सभी रुके काम

भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह मजबूत होने लगता है. मान्यतानुसार पीला कलावा बांधने से जीवन में नये अवसर मिलते रहते हैं और अटके हुए काम भी बनने लगते हैं.

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मानसिक शांति मिलती है

मान्यता है कि जिंदगी में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए पीला कलावा पहनना चाहिए. पीला रंग तनाव कम करता है और मानसिक शांति देते हैं. मन जब शांत रहता है तो व्यक्ति जिंदगी से जुड़े सही फैसले लेने लगते हैं.

मिलता है पूजा का अति शुभ

किसी भी व्रत या मांगलिक कार्यों में पीला कलावा बंधवाना अति शुभ माना गया है. इस एक विधि से पूजा या फिर व्रत का व्यक्ति को पूर्ण फल प्राप्त होता है और लंबे समय तक उस कलावे का सकारात्मक प्रभाव जीवन पर बना रहता है.

नेगेटिविटी से होता है बचाव

मान्यता है कि पीले कलावा कलाई पर बांधने से बुरी नजर से भी व्यक्ति का बचाव होता है. वैसे 21 दिन बाद कलावे को बदल देने का नियम है क्योंकि इतने दिनों बाद कलावे का शुभ प्रभाव कम हो जाता है.

पीला कलावा बांधने का सही दिन

नियम है कि पीला कलावा हमेशा गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए. पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान का ध्यान करते हुए कलावे को मंत्रोच्चारण के साथ कलाई पर बांधें. महिलाएं कलावा बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बंधवाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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