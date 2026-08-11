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Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ये 4 काम बना देगा महाकंगाल, नकारात्मकता और दुखों को दूर करना है तो इस मंत्र का करें जाप

Bhrahma Muhurta me Kya Nhi Kare: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आइए इस लेख में जानें ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम न करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 11, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:59 PM IST
Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ये 4 काम बना देगा महाकंगाल, नकारात्मकता और दुखों को दूर करना है तो इस मंत्र का करें जाप
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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