/Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ये 4 काम बना देगा महाकंगाल, नकारात्मकता और दुखों को दूर करना है तो इस मंत्र का करें जाप

Never Do 4 Mistakes in Brahma Muhurta: सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को अति शुभ माना जाता है. इस पवित्र समय में भगवान की पूजा करने व ध्यान करने का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताएं हैं कि व्यक्ति जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करता है तो उसके जीवन में तरक्की होती है और भगवान की कृपा पूरे दिन बनी रहती है. ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा धार्मिक कार्य ही करना चाहिए. हालांकि, ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए.
ज्योतिष शास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है. हालांकि, अलग-अलग जगह के अनुसार समय में बदलाव हो सकता है. इस पूरे दिन-रात का सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा बीतता है पूरा दिन भी वैसा ही गुजरता है. ऐसे में इस समय मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए. साथ ही कुछ काम ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो भूलकर भी भोजन न करें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें. न तो किसी का अनादर करें. इससे उल्टा आपके ही जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में गलती से भी प्रणय संबंध न बनाएं. जैसे ही नींद खुले भगवान का ध्यान करें. ऐसा करना अति शुभ माना जाता जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल जाए तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर कुछ मंत्रों का पाठ करें. मंत्र है- “ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम्” ऐसा करना उत्तम माना जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है. ऐसा करने से भय का नाश होता है. हालांकि, इस बात का पूजा ध्यान रखें कि हनुमान जी का नाम लेने से पहले राम जी का नाम ले लें. इस तरह राम जी और हनुमान जी दोनों ही पूरे दिन पर कृपा बनी रहती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)