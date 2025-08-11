Astro Tips: पैर में काला धागा बांधना शुभ या अशुभ, अगर आप भी बांधते हैं तो जानें इसके परिणाम

Kala Dhaga Astro Tips In Hindi: व्यक्ति अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहता है, हमेशा सुख समृद्धि चाहिए, इसके लिए वह कई उपाय भी करता है. वहीं, कई ऐसे टोटके भी उपयोग में लाए जाते हैं जिसकों इसलिए किया जाता है ताकि किसी की नजर न लगे. सुख सुविधाएं बनी रहें. इसके लिए ज्यादातर लोग एक टोटका जरूर करते हैं और वो है एक पैर में काला धागा बांधना. वैसे तो काला धागा बांध शुभ होता है लेकिन आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि आखिर काला धागा बाधने के क्या फायदे हैं, किस पैर में और किसी काला धागा बांधें.

आखिर क्यों पहनते हैं काला धागा-

नजर दोष

काला धागा नजर दोष से 6व्यक्ति को बचाता है. यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिससे व्यक्ति को बुरी नजर से बचाया जा सकता है. काला धागा नकारात्मकता को सोख लेती है और व्यक्ति को बड़े नुकसान से बचाती है.

ग्रह दोष

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कुछ ग्रहों का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को परेशानी में डालने लगते हैं. ऐसे में काला धागा कुडली में इन ग्रहों को संतुलित करता है और ग्रहों के दोष को दूर करता है. खासकर शनि ग्रह के क्रूर और अशुभ प्रभाव को कम से कम करने में सहायक होता है.

सकारात्मक ऊर्जा

काले धागे को सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो धारण करने वाले व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है और किसी भी परिस्थिति में खडे़ रहने की शक्ति प्रदान करता है.

किस दिन बांधें काला धागा?

मान्यता है कि काला धागा को धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार है. काला धागा बाएं पैर में बाधना शुभ बताया जाता है.

काला धागा पहनने से पहले बरतें ये सावधानियां

शनिवार के दिन काले धागे को पहले अभिमंत्रित किया जाता है और फिर इसे धारण किया जाता है तभी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं.

ध्यान दें कि काले धागे के साथ लाल या पीला धागा न धारण करें.

अगर काला धागा भैरव मंदिर में जाकर धारण करें तो इससे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

