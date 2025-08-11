Astro Tips: पैर में काला धागा बांधना शुभ या अशुभ, अगर आप भी बांधते हैं तो जानें इसके परिणाम
Advertisement
trendingNow12875780
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: पैर में काला धागा बांधना शुभ या अशुभ, अगर आप भी बांधते हैं तो जानें इसके परिणाम

Kala Dhaga Astro Tips: लोग अपने एक पैर में काला धागा बांधे हुए दिखते हैं. कुछ लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए धारण करते हैं तो कुछ लोग बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए धारण करते हैं. आइए जानें पैर में काला धागा धारण शुभ होता है या अशुभ?

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kala Dhaga Astro Tips
Kala Dhaga Astro Tips

Kala Dhaga Astro Tips In Hindi: व्यक्ति अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहता है, हमेशा सुख समृद्धि चाहिए, इसके लिए वह कई उपाय भी करता है. वहीं, कई ऐसे टोटके भी उपयोग में लाए जाते हैं जिसकों इसलिए किया जाता है ताकि किसी की नजर न लगे. सुख सुविधाएं बनी रहें. इसके लिए ज्यादातर लोग एक टोटका जरूर करते हैं और वो है एक पैर में काला धागा बांधना. वैसे तो काला धागा बांध शुभ होता है लेकिन आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि आखिर काला धागा बाधने के क्या फायदे हैं, किस पैर में और किसी काला धागा बांधें.

आखिर क्यों पहनते हैं काला धागा-
नजर दोष
काला धागा नजर दोष से 6व्यक्ति को बचाता है. यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिससे व्यक्ति को बुरी नजर से बचाया जा सकता है. काला धागा नकारात्मकता को सोख लेती है और व्यक्ति को बड़े नुकसान से बचाती है. 

ग्रह दोष
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कुछ ग्रहों का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को परेशानी में डालने लगते हैं. ऐसे में काला धागा कुडली में इन ग्रहों को संतुलित करता है और ग्रहों के दोष को दूर करता है. खासकर शनि ग्रह के क्रूर और अशुभ प्रभाव को कम से कम करने में सहायक होता है.

सकारात्मक ऊर्जा
काले धागे को सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो धारण करने वाले व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है और किसी भी परिस्थिति में खडे़ रहने की शक्ति प्रदान करता है.

किस दिन बांधें काला धागा?
मान्यता है कि काला धागा को धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार है. काला धागा बाएं पैर में बाधना शुभ बताया जाता है.

काला धागा पहनने से पहले बरतें ये सावधानियां
शनिवार के दिन काले धागे को पहले अभिमंत्रित किया जाता है और फिर इसे धारण किया जाता है तभी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं.  
ध्यान दें कि काले धागे के साथ लाल या पीला धागा न धारण करें. 
अगर काला धागा भैरव मंदिर में जाकर धारण करें तो इससे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: फतेहपुर के मकबरे में शिवलिंग होने का दावा, हिंदुओं ने तोड़कर किया पूजा-पाठ, भयंकर बवाल का जानें पल-पल अपडेट
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: फतेहपुर के मकबरे में शिवलिंग होने का दावा, हिंदुओं ने तोड़कर किया पूजा-पाठ, भयंकर बवाल का जानें पल-पल अपडेट
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
;