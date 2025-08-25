Astro Tips: एक चुटकी आरती की राख का चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे, घर में आएगी सुख सुख-समृद्धि और शांति!
Advertisement
trendingNow12896136
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: एक चुटकी आरती की राख का चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे, घर में आएगी सुख सुख-समृद्धि और शांति!

Benefits Of Aarti Ashes: आरती की राख केवल साधारण धूल नहीं है, बल्कि यह देवता की आराधना और मंत्रों की शक्ति से पवित्र हुई दिव्य ऊर्जा है। यदि हम इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सही तरीके से उपयोग करें, तो यह हमारे जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aarti Ashes Astro Tips
Aarti Ashes Astro Tips

Aarti Ashes Astro Tips: भारतीय संस्कृति में पूजा-पाठ और आरती का विशेष महत्व है। जब भी हम किसी देवता की आराधना करते हैं, तो अंत में दीपक जलाकर आरती की जाती है। यह न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाने का साधन भी है। अक्सर लोग पूजा के बाद बची हुई आरती की राख को साधारण समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राख आपके जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का मार्ग खोल सकती है? प्राचीन मान्यताओं और अनुभवों के अनुसार, आरती की राख का सही उपयोग घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आइए जानते हैं आरती की राख से जुड़े रहस्यों और उसके उपयोगों के बारे में विस्तार से।

आरती की राख का धार्मिक महत्व
हिंदू धर्मग्रंथों में आग को पवित्र और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। जब हम घी या तेल का दीपक जलाकर आरती करते हैं, तो वह वातावरण में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है। दीपक के बुझने के बाद बची हुई राख को शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें देवता की पूजा और मंत्रों का आशीर्वाद समाहित होता है। यह राख केवल साधारण धूल नहीं है, बल्कि इसे शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना गया है।

क्यों न फेंकें आरती की राख?
बहुत से लोग पूजा के बाद दीपक की राख को कूड़े में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस राख में दैवीय आशीर्वाद छिपा होता है। इसे फेंकने से घर से लक्ष्मी का वास कम हो सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसके विपरीत, यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो घर में सुख-समृद्धि, शांति और सौभाग्य बना रहता है।

Add Zee News as a Preferred Source

आरती की राख से मिलने वाले लाभ
नकारात्मक ऊर्जा का नाश – घर के कोनों में रखी राख नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है।
सकारात्मकता का संचार – यह घर के वातावरण को पवित्र और शांत बनाती है।
धन और समृद्धि – राख को लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जोड़ा गया है, इसलिए इसका उपयोग आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है।
स्वास्थ्य लाभ – कुछ मान्यताओं के अनुसार, राख को तिलक लगाने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है।
परिवार में सामंजस्य – आरती की राख से घर में सुख और प्रेम का वातावरण बना रहता है।
आरती की राख के उपयोग के उपाय

1. घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें
मान्यता है कि पूजा के बाद बची हुई राख को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2. तिजोरी या आलमारी में रखें
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की स्थिरता बनी रहे, तो आरती की राख को एक छोटे डिब्बे में रखकर तिजोरी या आलमारी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अचानक होने वाले खर्चों में कमी आती है।

3. बच्चों को तिलक लगाएं
कई परिवारों में यह परंपरा है कि पूजा के बाद आरती की राख से बच्चों के माथे पर तिलक लगाया जाता है। यह उन्हें नज़र दोष से बचाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

4. खेत या बगीचे में डालें
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग राख को खेतों में डालते हैं। मान्यता है कि इससे फसल में कीटों का प्रकोप कम होता है और उपज अच्छी होती है। घर के पौधों में यह राख डालने से पौधे स्वस्थ और हरे-भरे बने रहते हैं।

5. बीमार व्यक्ति के पास रखें
यदि घर में कोई बीमार है, तो उसके कमरे में आरती की राख रखने से वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यदि धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दें, तो भी वैज्ञानिक दृष्टि से राख का उपयोग लाभकारी है। राख में कार्बन और खनिज तत्व होते हैं, जो वातावरण में फैली नमी और गंध को सोख लेते हैं। यही कारण है कि इसे रखने से वातावरण शुद्ध होता है। पौधों के लिए यह प्राकृतिक खाद का काम करती है।

आरती की राख और आध्यात्मिक ऊर्जा
आरती करते समय जो मंत्रोच्चार और भजन गाए जाते हैं, वे ध्वनि तरंगें वातावरण में ऊर्जा का संचार करती हैं। यह ऊर्जा दीपक की लौ और राख में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि राख को शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसे घर में सुरक्षित रखना आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित करने का सरल उपाय है।

सावधानियां
राख को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें।
इसे कभी कूड़े या गंदे स्थान पर न फेंकें।
राख को बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि वे इसे खेल-खेल में न बिखेरें।
राख का उपयोग करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: हरियाणा के कैथल में भीषण हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में चार की मौत; तीन घायल
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: हरियाणा के कैथल में भीषण हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में चार की मौत; तीन घायल
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
फोन फेंका और दीवार फांदकर भागे MLA साहा, बंगाल भर्ती घोटाला मामले में ED ने दबोचा
bengal recruitment scam
फोन फेंका और दीवार फांदकर भागे MLA साहा, बंगाल भर्ती घोटाला मामले में ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
;