Hindi Newsधर्म

Astro Tips: गाय माता को गुड़ खिलाना अति चमत्कारी, मनोकामना पूर्ति से लेकर सुख प्राप्ति तक, सब होता है झटपट!

Gay ko Gud Khilane Ke Fayde Hindi Me: गाय की सेवा करने और गुड़ खिलाने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. इसके अनेक चमत्कारी और ज्योतिषीय लाभ हैं. आइए जानें इस कड़ी में विस्तार से कि गाय को गुड़ खिलाने के क्या लाभ हैं और इसका किस ग्रह से संबंध है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:07 PM IST
Feeding jaggery to cows Astro Tips
Gay ko Gud Khilane ke fayde: हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, ऐसे में जब गाय माता को हम उनके प्रिय भोग करवाते हैं जैसे हरी घास या गुड़ खिलाते हैं तो माता संतुष्ट होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. खासकर पौष मास में गाय को गुड़ खिलाने का ज्योतिष और धार्मिक रूप से बहुत महत्व है. इस माह में शुभ या मांगलिक कार्य भले न हो लेकिन सूर्य देव और गाय माता की उपासना के लिए अति उत्तम महीना है. गौ माता की सेवा करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है. 

गाय को गुड़ खिलाने के फायदे
धार्मिक मान्यता है कि पौष माह में सूर्य देव और विष्णु जी की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस माह में पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उनका तर्पण आदि भी किया जाता है. इसके साथ इस माह में गाय को गुड़ खिलाने का भी विशेष लाभ होता है. आइए इस कड़ी में जानें कि गाय को गुड़ खिलाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं.

गाय माता को गुड़ खिलाने के लाभ

  • ग्रह दोषों से मुक्ति: गाय को गुड़ खिलाने से एक साथ शनि देव और मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

  • मनोकामना पूर्ति: बिना किसी स्वार्थ के अगर गाय को गुड़ खिलाएं तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. 

  • पितृ दोष दूर होता है: हर दिन गाय को गुड़ और पहली रोटी खिलाने से घर से पितृ दोष हटता है.

  • सुख समृद्धि की प्राप्ति: गाय को गुड़ खिलाने से गृह शांति बढ़ती है और सुख धन और ऐश्वर्य बढ़ता है. मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

  • संतान सुख की प्राप्ति: गाय को गुड़ खिलाने से सुयोग्य संतान का सुख प्राप्त होता है. 

  • पुण्य की प्राप्ति: गाय को गुड़ खिलाने से व्यक्ति को चार धाम यात्रा का फल प्राप्त होता है. सांसारिक सुख मिलता है.

  • नोट- ध्यान दें कि गाय को गुड़ खिलाने और सेवा करने का लाभ पौष माह में अधिक होता है. 

गाय को गुड़ खिलाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है?
ज्योतिष अनुसार, गाय को गुड़ खिलाने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और इससे आत्मबल बढ़ता है.
ज्योतिष अनुसार, गाय को गुड़ खिलाने से कुंडली में शनि और राहु-केतु का बुरा प्रभाव कम होता है. गुड़ और चारा खिलाने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में काम किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान ...और पढ़ें

