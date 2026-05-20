Advertisement
trendingNow13223240
Hindi Newsधर्मAstro Tips: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? तो खाना खाने से पहले इन मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

Astro Tips: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? तो खाना खाने से पहले इन मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

Eating Astro Tips: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता तो आपको खाना खाने से पहले और बाद में कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. साथ ही भोजन करने के सही नियम का पालन भी करना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 20, 2026, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Eating Rules
Eating Rules

Bhojan Mantra Before and After Eating: हिन्दू धर्म में दैनिक दिनचर्या से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जो जीवन जीने के तरीके को और सरल व उद्येश्यपूर्ण बनाते हैं. इन्हीं में से एक है भोजन से जुड़े नियम जिसका पालन कर एक व्यक्ति सकारात्मक सोच और स्वस्थ्य शरीर पा सकता है. क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में भोजन करने व भोजन करने के बाद के लिए कुछ मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप कर हम अन्न और मां अन्नपूर्ण के लिए आभार व्यक्त करते हैं. साथ ही भोजन से जुड़े कुछ नियम भी है जिनका पालन करने से मन शांति रहता है और शारीरिक ऊर्ज संतुलित रहती है. आइए भोजन मंत्र और भोजन करने के लिए नियम जानें.

भोजन से पहले मंत्र जाप
भोजन करने से पहले पालथी मारकर बैठें और मां अन्नपूर्णा व सामने रखे भोजन को प्रणाम करें. इसके बाद आभार मंत्र या अन्नपूर्णा मंत्र का पाठ करें. ये मंत्र है-
पहला भोजन मंत्र 
ॐ सह नाववतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु ।
मा विद्‌विषावहै ॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥

दूसरा भोजन मंत्र
ॐ अन्नपूर्णे सदापूर्णे
शंकरप्राणवल्लभे। ज्ञानवैराग्यसिद्यर्थम् भिक्षां देहि च पार्वति।
ॐ सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:: ॥

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा भोजन मंत्र
ब्रहमार्पणं ब्रहमहविर्‌ब्रहमाग्नौ ब्रहमणा हुतम्।
ब्रहमैव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्मसमाधिना ॥
ॐ सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:: ॥

खाना खाने के बाद का मंत्र
इन चारों मंत्र के अलावा कुछ और मंत्र का जाप खाना खाने के बाद करने से भोजन शरीर में लगता है और पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खाए गए भोजन से लाभ होता है. ये मंत्र है-
पहला मंत्र 
'अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।'
'यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद् भवः।।'

दूसरा मंत्र 
'अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिं च बडवानलनम।'
'भोजनं परिपाकारथ स्मरेत भीमं च पंचमं ।।'

भोजन करने के नियम

  • भोजन करने से पहले अपने 5 अंगों को 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छे धोकर साफ कर लें. तभी भोजन करें.

  • भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता की स्तुति करें और उनका आभार व्यक्त कर धन्यवाद करें. प्रार्थना करें कि 'सभी भूखों को भोजन मिले'.

  • भोजन बनाने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो स्नान करके शुद्ध मन से भोजन पकाए.

  • रसोई में बनी पहली रोटी गाय को दें और आखिरी दो रोटी, कुत्ते और कौवे के लिए निकालें. इसके बाद अग्निदेव को भी थोड़ा सा अन्न भोग के लिए दें.

  • पूरा परिवार भोजन साथ बैठकर ही करें. परिवार के सदस्यों में प्यार और लगाव बना रहेगा. मन में प्रेम और एकता का भाव आएगा.

  • सुबह और शाम में ही भोजन करने का नियम है क्योंकि सूर्योदय से 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2.30 घंटे पहले पाचनक्रिया की जठराग्नि प्रबल रहती है.

  • भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंख करके ही करें. दक्षिण दिशा की ओर किया भोजन प्रेत को जाता है. इस दिशा में किए भोजन से रोग होता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: ये 5 चीजें किसी से भी उधार में न मांगें, वरना इस्तेमाल करते ही घर में घुस जाएगी दरिद्रता!

और पढ़ें- बनते-बनते बिगड़ जाता है काम तो बुधवार को करें गणेश चालीसा का पाठ, विघ्न बाधाएं होंगी दूर!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
West Bengal
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल