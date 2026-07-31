/Astro Tips: बिना नियमों का पालन किए न करें गायत्री मंत्र का जाप, चाहिए पूरा फायदा तो इन 4 बातों का रखें ध्यान!

Gayatri Mantra Chanting Tips: ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र एक अति लाभकारी और चमत्कारी मंत्र है. जिसका जाप सामान्यतः उपनयन संस्कार के बाद, मन की शांति और एकाग्रता के लिए किया जाता है. गायत्री मंत्र के जाप से जुड़ी 4 जरूरी नियम के बारे में आइए जानें ताकि मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त हो सके.
गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह मंत्र अति शक्तिशाली है जिसका नियमित रूप से तीन बार जाप करने से नकारात्मक शक्तियां शरीर से दूर रहती हैं और मन की एकाग्रता बनी रहती है. गायत्री मंत्र के जाप से बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है. तेज बढ़ता है और दुःख दूर होते हैं. गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर चौबीस शक्तियों-सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है जिसके कारण ही गायत्री मंत्र को ऋषियों ने हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र माना है.
गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय से दो घंटे पहले और सूर्यास्त से एक घंटा बाद करना चाहिए. इस मंत्र का जाप मौन मानसिक रूप से भी कर सकते हैं. ध्यान दें रात के समय इस मंत्र का जाप वर्जित है.
आर्थिक मामलों में परेशानी बनी रहती है तो गायत्री मंत्र के जाप से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र के साथ श्रीं संपुट का भी जाप कर सकते हैं.
छात्रों के लिए गायत्री मंत्र को अति लाभकारी बताया गया है. नियमित 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से एकाग्रता और बुद्धि का विकास होता है. स्मरण सकती बढ़ती है. छात्र उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करें और मंत्र का जाप करें.
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र का जब भी जाप करें अपने मन में हमेशा सकारात्मक भावना रखें. जिस संकल्प के साथ गायत्री मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध करेंगे, इसके जाप का परिणाम भी वैसा ही होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए नियम और उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)