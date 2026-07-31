Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Astro Tips: बिना नियमों का पालन किए न करें गायत्री मंत्र का जाप, चाहिए पूरा फायदा तो इन 4 बातों का रखें ध्यान!

Astro Tips: बिना नियमों का पालन किए न करें गायत्री मंत्र का जाप, चाहिए पूरा फायदा तो इन 4 बातों का रखें ध्यान!

Gayatri Mantra Astro Tips: बिना नियमों का पालन किए गायत्री मंत्र का जाप करना वर्जित हैं. अगर इस मंत्र का पूरा फायदा चाहिए तो इससे जुड़ी 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 31, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:28 PM IST
Astro Tips: बिना नियमों का पालन किए न करें गायत्री मंत्र का जाप, चाहिए पूरा फायदा तो इन 4 बातों का रखें ध्यान!
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली सरकार ने 'पिंक टिकट' की वैधता बढ़ाई, अब महिलाएं इस तारीख तक उठा सकेंगी लाभ
2
3
4
5