Astro Tips: इन 6 बातों का ध्यान नहीं रखा तो कलावा भी नहीं करेगा आपकी रक्षा, जानें बांधने का सही नियम!

Astro Tips For Kalava: भारतीय संस्कृति में कलावा, जिसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। पूजा-पाठ, व्रत, या शुभ कार्य की शुरुआत में दाहिने हाथ पर कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि इसे रक्षा और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि कलावा बांधते समय कुछ नियमों का पालन न किया जाए, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है और यह रक्षा कवच की तरह काम नहीं कर पाता। आज हम जानेंगे वे 6 महत्वपूर्ण बातें, जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि कलावा का प्रभाव पूर्ण रूप से मिल सके।

1. सही हाथ पर बांधने का नियम

कलावा बांधते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि इसे किस हाथ में बांधा जाए।

पुरुषों और अविवाहित लड़कों को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए।

महिलाओं और विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए।

यह परंपरा वेदों और पुराणों में भी वर्णित है। यदि इसे उल्टे हाथ में बांधा जाए तो इसका शुभ प्रभाव आधा हो जाता है। इसलिए सही हाथ का चयन करना सबसे पहली और जरूरी शर्त है।

2. कलावा बांधने का समय

समय का भी इसमें खास महत्व है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलावा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए।

पूजा-पाठ, हवन, या व्रत के अवसर पर कलावा बांधना सबसे उत्तम होता है।

सुबह स्नान और पूजा के बाद कलावा बांधना शुभ माना जाता है।

किसी भी अशुभ दिन, जैसे अमावस्या की रात को बिना पूजा के कलावा बांधने से बचना चाहिए।

यदि समय का ध्यान न रखा जाए तो यह केवल एक धागा रह जाता है और इसका धार्मिक प्रभाव कम हो जाता है।

3. कलावा बांधने का तरीका और मंत्र

कलावा बांधने के पीछे एक विशेष विधि और मंत्र भी निर्धारित है। इसे बिना मंत्रोच्चारण के बांधना अधूरा माना जाता है।

कलावा बांधते समय "ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः" मंत्र बोलना शुभ माना जाता है।

अगर कोई वेद मंत्र या विशेष पूजा का मंत्र पढ़ा जाए तो और भी अच्छा है।

कलावा हमेशा तीन, पांच या सात बार लपेटकर बांधना चाहिए।

यदि बिना मंत्र और विधि के कलावा बांधा जाए, तो इसका प्रभाव केवल आधा रह जाता है।

4. कलावा का महत्व समझे बिना न बांधें

कई लोग कलावा को केवल एक फैशन या औपचारिकता मानकर पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से इसका वास्तविक महत्व समाप्त हो जाता है।

कलावा बांधते समय यह भावना रखनी चाहिए कि यह मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर और संकट से बचाएगा।

यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का प्रतीक है।

यदि मन में श्रद्धा और आस्था नहीं होगी, तो कलावा का प्रभाव भी कम हो जाएगा।

इसलिए जब भी कलावा बांधें, उसे आस्था और विश्वास के साथ धारण करें।

5. अपवित्र अवस्था में कलावा न बांधें

शास्त्रों के अनुसार, कलावा एक पवित्र सूत्र है, इसलिए इसे बांधते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

स्नान किए बिना, अपवित्र अवस्था में या बिना पूजा किए कलावा बांधना अनुचित है।

स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान कलावा बांधने से बचना चाहिए।

किसी अशुद्ध स्थान, जैसे श्मशान या अंतिम संस्कार के बाद तुरंत कलावा नहीं बांधना चाहिए।

यदि कलावा अपवित्र अवस्था में बांधा जाए तो यह अपना प्रभाव खो देता है और केवल सामान्य धागा बनकर रह जाता है।

6. कलावा के रंग और धागे की पवित्रता

कलावा हमेशा विशेष धागे से बनाया जाता है, जो लाल, पीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। इन रंगों का धार्मिक महत्व है।

लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है।

पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है।

हरा रंग सौभाग्य और शांति का द्योतक है।

यदि साधारण धागा या गलत रंग का धागा उपयोग किया जाए, तो इसका धार्मिक प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही, कलावा हमेशा मंदिर या पूजा-पाठ से जुड़ी जगह से ही लाना चाहिए, न कि किसी सामान्य दुकान से।

कलावा के फायदे

अब यह जानना भी जरूरी है कि जब कलावा सही तरीके से बांधा जाए तो इसके क्या लाभ मिलते हैं:

यह व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है।

जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करता है।

घर में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखता है।

आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है।

विवाह, व्यवसाय और पढ़ाई जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिलाता है।

कलावा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएँ

हिंदू धर्म में कलावा को केवल रक्षा सूत्र ही नहीं, बल्कि कई देवी-देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है।

इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन कहा गया है।

शिव और शक्ति की उपासना में भी कलावा का महत्व है।

रक्षा बंधन पर जो राखी बांधी जाती है, उसकी मूल जड़ भी कलावा की परंपरा से ही जुड़ी है।

निष्कर्ष

कलावा केवल एक साधारण धागा नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और पवित्रता का प्रतीक है। यदि इसे सही विधि, सही समय और पूर्ण श्रद्धा से बांधा जाए तो यह सचमुच जीवन में रक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन यदि उपरोक्त 6 बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो कलावा मात्र एक धागा बनकर रह जाता है और वह अपना प्रभाव खो देता है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

