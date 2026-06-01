Astro Tips: काला कोट पहनकर जॉब इंटरव्यू पर जाते हैं? बनी बात बिगड़ जाएगी, जानें सही रंग जो दिलाते हैं कदम-कदम पर तरक्की!

जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप किस रंग के कपड़े पहनकर जा रहे हैं. क्योंकि कपड़ों का रंग आपकी किस्मत तय कर सकता है. जॉब इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए उसी रंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता हो और आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाता होता, इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि ऐसे रंग के कपड़े ही पहनें जिससे आपके ग्रह भी शुभ रूप से प्रभावी हों. आइए इस लेख में जानें कि ज्योतिष अनुसार जॉब इंटरव्यू में किस रंग के कपड़े पहकर कर जाएं.

लाल रंग

लाल रंग मंगल का है और इसे अति शुभ रंग भी माना गया है. अगर लाल रंग के कपड़े पहनकर जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है.



गुलाबी रंग

आज के समय में लोग गुलाबी रंग को सिर्फ लड़कियों से जोड़कर देखते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मानें तो गुलाबी रंग के कपड़े अगर लड़के पहनें तो इसे अति शुभ माना जाता है. गुलाबी रंग सूर्य से संबंधित है. जब इस रंग के कपड़े पहनते हैं तो आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बना रहता है जिससे इंटरव्यू में सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है.

सफेद रंग

सफेद रंग का संबंध शुक्र से है और जैसे ही इस रंग का कपड़ा कोई व्यक्ति नियमित रूप से पहनना शुरू करता है उसका शुक्र सक्रिय होने लगता है और धन कमाने के अनेक रास्ते खुल जाते हैं. व्यक्ति के जीवन में सफलता और भौतिक सुख दोनों बढ़ने लगता है. जहां तक इंटरव्यू की बात है तो इसके लिए सफेद रंग के कपड़े को सबसे अच्छा माना गया है.

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बैंगनी रंग

बैंगनी रंग का गुरु और शनि दोनों ग्रहों से संबंध है और इस रंग के कपड़ा धारण करते हीं मेहनत का फल मिलने लगता है और भाग्य भी तेज होता है. जब भाग्य और मेहनत दोनों साथ हों तो व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है. बैंगनी कलर की शर्ट पहनने वाले लोगों जॉब में जल्दी-जल्दी तरक्की पाते हैं.

काला रंग

जॉब इंटरव्यू पर अगर आप काले कोट पहनकर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जॉब इंटरव्यू में काला कोट पहनना अशुभ माना गया है. काले रंग को अंधकार का प्रतीक माना जाता है दो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है. ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति को सफलता मिलने वाली हो लेनी अचानक नकारात्मकता के प्रभाव से बात बिगड़ जाए. वहीं दूसरी ओर काला शनि रंग माना गया है जिससे उस व्यक्ति के लिए यह काला रंग बहुत अशुभ सिद्ध हो सकता है जिसकी कुंडली में शनि ग्रह बहुत कमजोर या अशुभ स्थिति में विराजमान है. ऐसे में काले रंग के कपड़े व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम और संघर्ष को बढ़ा सकता है. सफलता मिलते-मिलते रह सकती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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