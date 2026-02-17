पक्का पता नहीं होगा... तुलसी पौधे की मिट्टी का लाल या पीला हो जाना देता है अशुभ संकेत, इस ग्रह से जुड़ा है गहरा संबंध

Tulsi Ki Mitti Ka Astro Tips: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि तुलसी देवी हैं और पूजनीय हैं. घर के आंगन में जब तक हरी-भरी तुलसी होती है घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. हालांकि तुलसी के पौधे को लेकर हमेशा लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि अचानक तुलसी के गमले की मिट्टी का रंग बदलना क्या बताता है. तुलसी के पौधे की मिट्टी अगर भूरी से लाल या पीली हो जाती है तो इसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या संकेत मिलता है. मिट्टी का रंग बदलना किन ग्रहों से संबंधित है. मिट्टी के बदले रंग के बारे में आइए विस्तार से जानें.

मिट्टी का लाल होना क्या संकेत देता है

तुलसी के गमले की मिट्टी अचानक रंग बदलकर अगर लाल हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह मंगल ग्रह से संबंधित है. घर में मंगल ग्रह सक्रिय हो सकता है और इससे अशुभता संकेत भी मिलता है. घर के लोगों का क्रोध बढ़ सकता है. कलह-क्लेश बढ़ सकता है. रक्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. 'पितृ दोष' या 'भूमि दोष' का प्रभाव गहरा हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बढ़ सकता है.

मिट्टी का पीला होना क्या देता है संकेत

तुलसी के पास की मिट्टी अगर पीली हो जाती है तो इसका गुरु ग्रह से संबंध हो सकता है. बृहस्पति ग्रह सुख, सौभाग्य और ज्ञान के कारक ग्रह है मिट्टी का रंग पीला होने से घर की बरकत रुक जाती है, शुभ कार्यों में बाधा और किस्मत का साथ नहीं मिलता है. आर्थिक तंगी बड़ने लगती है और आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगती है. मन में नकारात्मक भावना आने लगती है.

बुध ग्रह से कैसे संबंधित है तुलसी

ज्योतिष में तुलसी के तुलती के पौधे का सीधा बुध ग्रह से संबंध है क्योंकि पौधे में हरियाली होती है बुध हरियाली का कारक है. बुद्धि और वाणी का कारक है. मंगल या शनि का अशुभ प्रभाव घर पर पड़ने से बुध के प्रभाव वाली तुलसी इसे अपनी ओर पहले खींच लेती है. मिट्टी का रंग बदलना 'चेतावनी' देता है है कि ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है, पत्तियां भी पीली होने लगे तो व्यापार में घाटे का संकेत मिलता है. बुद्धि के भ्रमित होने का भी संकेत मिलता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

